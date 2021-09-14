Отмененные рейсы и более 330 тысяч эвакуированных людей: на китайском побережье бушует тайфун "Чанту"

Отмененные рейсы и более 330 тысяч эвакуированных людей: на китайском побережье бушует тайфун "Чанту"

Шанхай уже почти сутки заливает дождями.

На китайском побережье бушует тайфун "Чанту".

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 14 сентября.

Шанхай уже почти сутки заливает дождями. В регионе ввели повышенный — оранжевый уровень погодной опасности. Из прибрежных районов пришлось эвакуировать более 330 тысяч человек.

Оба шанхайские аэропорты отменили все рейсы. В городе закрыты туристические объекты, а работодателям рекомендовали на время непогоды по возможности перейти на дистанционный режим работы.

Напомним, тем временем на американское побережье надвигается шторм "Николаc" — cтихия угрожает штату Техас. В городе Хьюстон спасатели на усиленном дежурстве. "Николас" уже сегодня доберется до материка — порывы ветра достигают 100 километров в час.

Новости мира: на китайском побережье бушует тайфун "Чанту"

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