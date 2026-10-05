Отмененный обед и пятичасовой отдых: визит в США подогрел слухи о болезни лидера КНР – WSJ

Си Цзиньпин / © Associated Press

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Во время сентябрьского визита в США китайская сторона попросила предусмотреть для Си Цзиньпина больше времени на отдых. В Белом доме для него должны были выделить отдельную комнату, а от запланированного рабочего обеда с президентом США Дональдом Трампом Пекин вообще отказался.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с подготовкой визита.

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Отдельную комнату для Си обустроили в Западном крыле Белого дома. Там он мог отдохнуть между официальными мероприятиями. Присоединиться к нему разрешалось только жене Пэн Лиюань — даже другие чиновники китайской делегации, в том числе близкий соратник Си Цай Ци, пользоваться помещением не могли.

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Еще примерно за месяц до поездки китайская сторона отказалась от рабочего обеда Си и Трампа, который должен был состояться 24 сентября — в единственный полный день саммита. Американцам объяснили, что китайскому лидеру нужно больше времени на отдых.

В итоге среди двухдневного визита в его графике появилась почти пятичасовая пауза.

График Си оказался необычно свободным

По прибытии в Вашингтон вечером Си не принимал никаких запланированных мероприятий. А в последний день поездки, 25 сентября, он провел в Национальном архиве всего около десяти минут, хотя американская сторона отводила на этот визит больше времени.

Часть изменений в программе можно объяснить изнурительным перелетом: перед этим Си около 14 часов летел из Пекина, так что на нем могла сказаться разница часовых поясов.

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Однако и главная встреча с Трампом была непродолжительной. Переговоры в Белом доме начались около полудня 24 сентября и завершились уже в начале второй половины дня. Си после этого уехал и вернулся только вечером — на государственный ужин.

Бывший высокопоставленный чиновник Совета национальной безопасности США Деннис Уайлдер, который в свое время организовывал визиты иностранных лидеров, назвал такой формат беспрецедентным.

«Мы никогда ничего подобного не делали. Это необычно», - сказал он.

Уайлдера удивило и то, насколько мало времени оставили именно для содержательных переговоров лидеров двух крупнейших экономик мира.

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В Вашингтоне Си передвигался осторожно

Отдельное внимание WSJ обратило на видео из поездки. Спускаясь по трапу самолета, Си одной рукой держался за поручень, а другой — за Пэн Лиюань.

Похожая сцена повторилась через два дня у Национального архива. Поднимаясь по лестнице вместе с Трампом и первой леди, Си все время держал жену за руку.

Эти моменты китайские государственные телеканалы в вечерних выпусках не показали.

Вопрос о физическом состоянии китайского лидера возникал и раньше. В начале сентября, как сообщал WSJ, он пропустил торжественный ужин на саммите БРИКС в Индии, где находились Владимир Путин и другие мировые лидеры. Причиной называли плохое самочувствие.

В то же время эксперты, следящие за китайскими властями, не видят в публичных выступлениях Си признаков ухудшения его когнитивных способностей. Профессор политологии Миньсинь Пэй отмечает: физическое ослабление само по себе еще не означает, что политик не способен выполнять свои обязанности.

В случае Си какие-либо вопросы относительно его здоровья имеют и политическое значение. Он сконцентрировал в своих руках больше власти, чем любой китайский руководитель со времен Мао Цзэдуна, но не определил очевидного преемника.

Что известно о встречах Си Цзиньпина и Трампа

Напомним, 23-25 сентября Си Цзиньпин находился в США с государственным визитом. Китайского лидера принимали с особой торжественностью: Дональд Трамп и первая леди Мелания лично встретили его на авиабазе Эндрюс у Вашингтона.

Одной из тем переговоров была война в Украине, однако ни Вашингтон, ни Пекин не раскрыли подробности этой части разговора. В общем, после встречи стороны сообщили немного деталей и не объявили о договоренностях, которые могли бы существенно изменить отношения между США и Китаем.

Журналист Виталий Портников назвал визит завершившимся без реального прорыва. По его оценке, для Си важен был сам формат государственного приема как демонстрация равноправного диалога с президентом США.

После визита Трамп заявил, что планирует провести с Си Цзиньпин еще две встречи до конца 2026 года.

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