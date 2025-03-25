Отменят ли США санкции против РФ в обмен на перемирие в Черном море: Трамп сделал заявление

Президент США также отметил, что к мониторингу черноморского перемирия между Украиной и Россией будут вовлечены третьи страны.

Соединенные Штаты рассматривают возможность упразднения части противороссийских санкций в обмен на перемирие в Черном море.

Об этом сказал американский президент Дональд Трамп 25 марта журналистам.

По его словам, на столе сейчас находятся пять или шесть требований России по перемирию, и Америка работает над соответствующими документами.

"Мы сейчас все обдумываем. Там где-то 5-6 условий. Мы рассматриваем их все", — ответил Трамп журналистам на вопрос об отмене санкций с РФ.

Он также заявил, что к мониторингу черноморского перемирия между Украиной и Россией будут вовлечены третьи страны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что россияне уже начали манипулировать прямо в день переговоров. Они требуют отмены санкций в обмен на черноморское перемирие.

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