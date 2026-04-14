Отмывала миллионы для сына-наркодилера: 90-летнюю женщину приговорили к тюрьме

В Южной Корее суд приговорил 90-летнюю женщину к одному году заключения за помощь в отмывании средств, полученных от наркоторговли.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что пожилая женщина на протяжении 2020-2022 годов получила 386 млн вон (~11,36 млн грн) наличными, которые переводила на счета, предоставляемые сыном Сонгом. Сам Сонг с 2020 года находится в тюрьме в Камбодже после осуждения контрабанды метамфетамина.

В суде отметили, что женщина знала о его аресте и могла осознавать незаконное происхождение средств. В то же время суд учел почтенный возраст обвиняемой и отсутствие предварительных правонарушений, но отметил, что ее действия осложняли отслеживание незаконных доходов и способствовали распространению наркотиков.

Также по делу фигурировала дочь Сонга, которую судили за получение незаконных средств, однако впоследствии оправдали за неимением доказательств ее осведомленности о происхождении этих денег.

В настоящее время правоохранители Южной Кореи пытаются добиться экстрадиции Сонга.

