"Отнимается рука и затрудненное дыхание": у Гиркина в СИЗО пошатнулось здоровье

У российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) обострились хронические заболевания в московском СИЗО, где он находится по обвинению в публичных призывах к экстремизму.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на его адвоката Гаджи Алиева, посетившего арестанта.

По словам юриста, у Гиркина "начала отниматься рука и возникло затруднение дыхание".

После этой информации от адвоката жена арестованного Мирослава Регинская заявила, что будет добиваться допуска врача к Гиркину.

“Обследование до сих пор не проводилось, я глубоко шокирована. Ничем иным, как откровенным издевательством, я это назвать не могу”, — утверждает она.

В чем обвиняют Гиркина (Стрелковая)

Гиркин находится в СИЗО "Лефортово". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, Гиркина в РФ обвиняют в публичных призывах к экстремизму (ч. 2, ст. 280 УК РФ). Формально уголовное дело связано с двумя постами в телеграмм-канале бывшего главаря боевиков "ДНР": в первом речь шла о возможной сдаче Крыма, во втором — о невыплатах обеспечения военным.

Обыск в доме, задержание, а затем арест Гиркина произошли через три дня после того, как он назвал президента РФ Владимира Путина "ничтожеством" и "мокрицей".

21 июля Мещанский суд Москвы арестовал Гиркина до 18 сентября. В ходе заседания выяснилось, что расследование ведут сотрудники ФСБ. Дело засекретили из-за наличия сведений, содержащих гостайну.

Напомним, в ноябре прошлого года Гиркин (Стрелков) был заочно приговорен нидерландским судом к пожизненному заключению по делу о сбитом малайзийском "Боинге" на Донбассе в 2014 году.

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