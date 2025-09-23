ТСН в социальных сетях

Мир
705
1 мин

Отношение поляков к украинцам меняется: обнародованы свежие данные

Согласно опросу United Surveys, 52,7% поляков положительно оценивают присутствие украинцев в стране. В то же время, за два года уровень поддержки снизился.

Кирилл Шостак
Украинцы в Польше

Украинцы в Польше / © Укринформ

Согласно опросу United Surveys для портала Wirtualna Polska, 52,7% жителей Польши положительно оценивают присутствие украинцев в стране и их интеграцию.

Об этом сообщает Polskie Radio.

Среди них 5,5% ответили "безусловно положительно", а 47,2% - "скорее положительно". Отрицательное отношение выразили 37,3% опрошенных: 16% - "категорически негативно" и 21,3% - "скорее негативно".

Опрос показал тенденцию к постепенному понижению уровня положительного восприятия. В сентябре 2023 года украинцев одобрительно оценивали 64,4% поляков, в январе 2025 года – 55,3%, а сейчас – уже 52,7%.

Отношение также различается в зависимости от политических предпочтений. Среди сторонников правящей коалиции положительно оценивают украинцев 62% респондентов, среди оппозиционных партий — 49%.

Опрос проведен 20-21 сентября 2025 методом CATI & CAWI на репрезентативной выборке из 1000 человек.

Напомним, что на днях Польша депортировала шестерых граждан Украины. Пятерых из них уже доставили на границу и передали украинским службам.

