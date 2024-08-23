Отношение россиян к Путину резко ухудшилось после операции ВСУ в Курской области — NYT

Особенно отношение к власти ухудшилось в российских регионах.

Отношение жителей России к диктатору Путину ухудшилось после того, как ВСУ начали операцию в Курской области.

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Об этом пишет издание The New York Times, ссылаясь на исследования компании FilterLabs AI.

Специалисты проанализировали комментарии россиян в соцсетях и других платформах и пришли к выводу, что операция ВСУ в Курской области стала провалом для российских властей.

Согласно анализу, положительное отношение к диктатору Путину стало снижаться еще в прошлом году, когда лидер "вагнеровцев" Евгений Пригожин устроил военный мятеж. Но после начала операции ВСУ в Курской области, изменение настроений резко ухудшилось для российских властей.

"Реакция Путина на вторжение была расценена в лучшем случае как неадекватная, а в худшем — как оскорбительная", — заявил генеральный директор FilterLabs Джонатан Тойбнер.

Положительное отношение к Путину сохраняется в Москве, где власти жестко контролируют СМИ и общественные дискуссии. Но даже в столице РФ мнение о Путине ухудшилось, хотя и не так резко, как в других регионах. Особенно высокое разочарование растет в российских регионах.

Издание пишет, что пока рано оценивать, будет ли операция ВСУ в Курской области долгосрочного удара по рейтингу Путина, поскольку его авторитет стремительно вырос после того, как мятеж Пригожина прекратился.

Вместе с тем, Кремль постоянно теряет популярность, что может стать проблемой для продолжения войны против Украины. В частности, наибольшее настроение среди населения ухудшилось в тех регионах, которые являются основой для набора людей в армию, а стратегия Кремля в сфере вербовки зависит от способности управлять восприятием войны.

"Если престиж и популярность Путина упадут в этих ключевых регионах (особенно если россияне почувствуют, что война идет плохо), Кремлю будет сложнее пополнить свои военные скамьи", – говорится в анализе FilterLabs.

Национальные СМИ все еще представляют новости так, как этого хочет Кремль, но на региональном уровне издания не склонны "украшать" реальность.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин уже совсем скоро будет вынужден объявить "тайную" мобилизацию.

Кроме того, мы также информировали, что Путин отчаянно ищет признание после серьезного удара от Курской операции.

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