Дональд Трамп и Кир Стармер / © Associated Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предупредил, что его отношения с президентом США Дональдом Трампом, вероятно, уже не удастся восстановить.

Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, во время пасхального обеда в Белом доме Трамп в пренебрежительной манере передразнил британского премьера, назвав Великобританию «не нашим лучшим» союзником.

Этот выпад стал очередной публичной критикой в адрес Стармера, а также британских авианосцев после того, как Лондон отказался предоставить США свои военные базы для первых ударов по Ирану.

Фактически, как пишет издание, Трамп высмеял премьера за то, что тот консультируется со своей командой по военным вопросам перед принятием решений.

После этого инцидента дипломаты и политические деятели заявили, что позиция Стармера была оправдана, однако в то же время признали серьезное ухудшение отношений между двумя лидерами.

Они также посоветовали британскому премьеру более активно развивать сотрудничество с другими партнерами.

По словам одного из дипломатов, Лондону следует сосредоточиться на укреплении связей с Канадой, Австралией и странами континентальной Европы, поскольку перспективы возобновления отношений с Трампом выглядят призрачными.

В то же время другой уже бывший дипломат предположил, что ситуацию частично может исправить визит британского монарха в США, а также возможное будущее турне принца Уильяма и Кейт.

Ранее сообщалось, что Великобритания проведет переговоры с участием 35 стран по формированию коалиции, которая должна обеспечить открытие Ормузского пролива после завершения боевых действий.

Мы ранее информировали, что европейские страны заявили, что готовы защищать Ормузский пролив от блокады Ирана, однако для этого есть одно главное условие.