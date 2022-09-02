"Отношения между РФ и Украиной за последние годы стали для Горбачева большим ударом" — переводчик генсека

Позиция Михаила Горбачева по отношению к Украине была сложной и противоречивой.

Последний советский лидер Михаил Горбачев был поражен российским вторжением в Украину и психологически подавлен ухудшением отношений Москвы с Киевом в последние годы.

Об этом в комментарии Reuters рассказал переводчик бывшего генсека Павел Палажченко, работавший с покойным советским президентом 37 лет.

По словам Палажченко, он несколько недель назад разговаривал с Горбачевым по телефону и поразился тем, насколько он травмирован событиями в Украине.

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"Вся эволюция отношений между Россией и Украиной за последние годы стала для него очень, очень большим ударом. Это действительно раздавило его эмоционально и психологически, — сказал переводчик. — В наших с ним беседах стало совершенно очевидно, что он был шокирован и сбит с толку происходящим (после российского вторжения в феврале - ред.) по самым разным причинам. Он не только верил в близость русского и украинского народов, он считал, что эти две нации смешались".

По словам Павла Палажченко, позиция Михаила Горбачева по отношению к Украине была сложной и противоречивой, потому что покойный политик все еще верил в идею Советского Союза.

Напомним, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа. Последнего лидера Советского Союза не стало в возрасте 91 года.

Умер Михаил Горбачев: история первого и единственного президента СССР

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