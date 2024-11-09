Отношения между Украиной и Британией ухудшились: The Guardian назвала причину

Отношения между Украиной и Британией значительно ухудшились с момента прихода к власти лейбористов во главе с премьер-министром Киром Стармером в июле этого года.

Об этом пишет The Guardian.

Украинская сторона выражает недовольство из-за того, что Британия не предоставила новые поставки Storm Shadow, которые могли бы быть использованы для ударов по стратегическим целям в оккупированном Крыму и других территориях, захваченных Россией с 2014 года, а также для обороны от российских войск.

"Стармер не дает нам дальнобойное оружие. Ситуация не такая, как во времена премьерства Риши Сунака. Отношения ухудшились", — сказал The Guardian неназванный украинский чиновник.

Украинские официальные лица также отмечают, что визит британского премьера Кира Стармера в Киев будет неактуален без конкретных решений по поставке необходимого оружия.

Издание считает, что именно вопрос поставки ракет Storm Shadow является причиной того, почему премьер до сих пор не посетил Украину.

В то же время премьер-министр Великобритании во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Будапеште на саммите Европейского политического сообщества заявил о "непреклонной поддержке" Украины со стороны Великобритании. Однако, по информации из Киева, во время встречи не были достигнуты никакие существенные результаты, в частности по поставкам Storm Shadow.

Среди прочего Киев также просил Британию снять ограничения на использование Storm Shadow для атак по целям на территории России, однако Лондон не отменил этих ограничений из-за сопротивления Вашингтона.

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