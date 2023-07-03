Отношения Соединенных Штатов и Израиля: что в них удивительного

Вашингтон делает все возможное, чтобы пойти навстречу Израилю, а в ответ получает публичные упреки. Почему так?

Отношения между США и Израилем считаются особыми двусторонними связями и фактически являются самыми удивительными в мире. Эта «странность», которую мы наблюдали в последние несколько недель, приобретает различные формы — от циничных до сюрреалистических.

Предлагаем вам адаптацию материала Al Jazeera.

Возьмем, например, твит посла США в Израиле Тома Найдса, опубликованный 30 июня, содержащий видео, на котором он и израильские солдаты на израильско-ливанской границе желают всем Шаббат Шалом. Эта странная демонстрация поддержки израильских военных, де-факто все еще находящихся в состоянии войны с Ливаном, произошла на фоне обострения напряженности между двумя странами.

Shabbat Shalom with the soldiers of the @IDF! pic.twitter.com/o0qLCTfLHR — Ambassador Tom Nides (@USAmbIsrael) June 30, 2023

В июне израильский министр обороны Йоав Галант угрожал вернуть Ливан к "каменному веку", если ливанская группа Хезболла начнет войну. Подобным образом Амир Барам, глава северного командования Израиля, заявил, что в случае войны израильская армия "уничтожит всю инфраструктуру... до последнего камня" в Южном Ливане, что было бы равнозначно военному преступлению.

В понедельник, 3 июня, через три дня после появления видео "Шаббат Шалом" в Twitter, израильская армия направила 1000 военнослужащих из своих элитных сил вместе с бронетехникой, вертолетами и беспилотниками в лагерь беженцев в Дженине на оккупированном Западном берегу реки Иордан палестинцев, включая детей, в течение первых нескольких часов.

Найдс, перешедший на дипломатическую службу банкир, провел свою публичную акцию в тот момент, когда Израиль все чаще и интенсивнее пренебрегает США — своим ближайшим и щедрым союзником.

Среди смертоносных наступлений на палестинцев, израильские чиновники постоянно ставят под сомнение официальную позицию США по поддержке создания палестинского государства. Еще на прошлой неделе премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил комитету внешней политики Кнессета, что Израиль должен "разбить" идею палестинского государства.

Израильский лидер также открыто пренебрегал предупреждениями США относительно развития тесных связей с Китаем. В ближайшее время он объявил о своей поездке в Пекин, игнорируя администрацию президента Джо Байдена, которая еще не пригласила его в Вашингтон.

Нетаньяху и его министры не сдерживались в высказываниях своего недовольства политикой Байдена. В марте премьер-министр обвинил американского лидера во вмешательстве в дела Израиля из-за его комментариев по поводу контроверсионной судебной реформы, которую его правительство пытается пройти и повлекшее месяцами длительные протесты по всему Израилю.

В феврале израильский министр по делам диаспоры Амихай Шикли упрекнул Найдса за "вмешательство" во внутренние дела Израиля, сказав ему "заниматься [своими] делами".

Посол США — не единственное американское должностное лицо, участвующее в странных дипломатических трюках на фоне растущего унижения со стороны израильского правительства.

В прошлом месяце госсекретарь США Энтони Блинкен приложил все усилия, чтобы лоббировать Саудовскую Аравию по нормализации отношений с Израилем, несмотря на то, что там постоянно расширяются незаконные поселения и усиливается насилие против палестинцев, что смутило его новых друзей в Персидском заливе вместе с.

Тогда Конгресс США объявил, что президент Израиля Ицхак Герцог обратится к обеим палатам по случаю 75-й годовщины израильской государственности, ранее трижды предоставлявшейся Нетаньяху.

Последний раз Нетаньяху выступал на совместной сессии Конгресса в 2015 году, когда он пытался мобилизовать, если не откровенно подстрекать, законодателей США против администрации тогдашнего президента Барака Обамы из-за ее решения заключить ядерное соглашение с Ираном. Это произошло после того, как он публично унизил Обаму в Белом доме в 2011 году, читая ему лекцию о Палестине и Ближнем Востоке.

Это не остановило администрацию Обамы от обязательства послать Израилю 38 миллиардов долларов военной помощи в течение 10 лет, субсидируя приобретение военной техники — истребителей F-35. И если этого было недостаточно, это "самое большое обещание военной помощи в истории США", дорогой подарок от американских налогоплательщиков, было встречено "не с большой любовью, но преимущественно с безразличием", как пишет The Washington Post.

В прошлом году администрация Байдена подтвердила и даже расширила эти военные обязательства в новом стратегическом меморандуме, Иерусалимской декларации о совместном партнерстве между США и Израилем, а взамен ничего.

Он даже не смог заставить предыдущее, пожалуй, более умеренное правительство Израиля, принять стандартную риторику по достижению мира в Палестине. Между тем Байден решил не отменять никаких крупных уступок своему предшественнику Израиля по поводу незаконной аннексии Иерусалима и сирийских Голанских высот.

Это не просто удивительно, это даже нецензурно. Даже умеренно. И возникает вопрос, есть ли в этом беспорядке какая-нибудь методика? В противном случае, почему бы США награждали Израиль, невзирая на его непроизводность, когда такая поддержка поджигает его военные и колониальные тенденции и питает его боевой дух? Приходят в голову несколько объяснений.

Первое объяснение касается внутренней политической ситуации в США. Байдену чрезвычайно важно не потерять ни одного прозрачного демократа, поддерживающего Израиль, в тонком большинстве Демократической партии в Сенате, особенно тогда, когда Республиканцы, контролирующие Палату представителей, слепо следуют Нетаньяху, несмотря на все.

Это, возможно, объясняет, почему Байден, лидер мощнейшей мировой супердержавы, просил согласия Израиля на возвращение в ЮНЕСКО через шесть лет после того, как его предшественник покинул эту организацию для согласия с Израилем. Это было сделано для того, чтобы обеспечить успех голосования в Конгрессе по этому вопросу.

Второе объяснение касается политической тактики Вашингтона. Байден хочет компенсировать временное охлаждение относительно израильского правительства, приблизившись к его военным, президентским и секулярным бизнес-элитам, чтобы продемонстрировать свою исповедуемую "любовь к Израилю". Такое неправильное чувство к колониальному апартеидному режиму стало более чем просто обсессией в Вашингтоне, полностью оторванной от остальной страны, даже мира.

На самом деле, когда речь идет об Израиле и Палестине, Байден и многие демократические сенаторы не очень совпадают с базой Демократической партии, которая становится все более критически настроенной к сионистскому государству. Недовольство растет даже среди членов партии, являющихся евреями.

Согласно опросу Gallup 2023 года, 49 процентов демократов проявили большую симпатию к палестинцам, 38 процентов проявили большую симпатию к израильтянам, а 13 процентов не проявили симпатию ни к одной из сторон.

Третье объяснение касается традиционной внешней политики США. В Вашингтоне давно преобладает традиционное мнение о необходимости удовлетворять потребности и желания Израиля, чтобы побудить его смягчить свои позиции по поводу мира с палестинцами и сделать необходимые "компромиссы", даже "жертвы", ради мира. Но на самом деле безусловная поддержка США до сих пор закрепляет жесткую позицию Израиля, радикализует его общество и влечет его политику в сторону фашизма.

Наконец, есть также стратегическое мнение Вашингтона. Исторически США поддерживали прочное и последовательное стратегическое сотрудничество с Израилем, считая его самым надежным союзником на Ближнем Востоке, несмотря на политические и дипломатические колебания. Еще в прошлом году Байден повторил эту фразу, заявив, что если бы не было Израиля, "мы бы его придумать". Но трактовать его как стратегический актив оказалось иллюзорной полезностью, поскольку сионистское государство проявило себя как полное пороки и непригодности, по крайней мере, с концом Холодной войны.

На самом деле главной целью Израиля является задержка Америки на Ближнем Востоке для решения своих проблем. В последнее время Нетаньяху был достаточно честен по этому поводу, заявив членам Кнессета, что рост влияния Китая в регионе может быть даже не таким плохим, поскольку это заставляет Америку оставаться активной. Ну, в пользу Израиля, конечно.

Но значительная часть враждебности Ближнего Востока к США обусловлена ​​их десятилетней поддержкой того, что страны региона считают колониальным разжигающим войну государством. Вот почему, только освободившись от параноидального влияния Израиля, Вашингтон сможет начать действовать как ответственный и уважаемый игрок в регионе.

Принятие желаемого за действительное? Возможно. Но изменение в Демократической партии в пользу справедливости в Палестине действительно дает определенную надежду, когда она больше всего нужна.

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