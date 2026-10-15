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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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"Относились как к багажу": украинец с инвалидностью два дня не мог вылететь из Осло

Украинец с инвалидностью I группы провел двое суток в аэропорту Осло, так и не попав на рейс домой.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Самолет

Самолет / © Freepik

Украинец с инвалидностью I группы Богдан Волошин провел двое суток в аэропорту Осло. Его не пустили на рейс Ryanair, потому что в билете не указали перевозку кресла колесного.

Об этом сообщило издание «РБК-Украина».

Что произошло в аэропорту Осло

Богдан Волошин в течение двух лет находился в Норвегии под временной защитой. При попытке вылететь домой из аэропорта Осло рейсом FR7101 авиакомпании Ryanair мужчина столкнулся с отказом в посадке.

По его словам, в норвежскую столицу он беспрепятственно добрался самолетом компании SAS. Однако во время оформления на рейс лоукостера возник конфликт из-за колесного кресла.

Компания Ryanair оставила человека с инвалидностью первой группы в аэропорту Гардермуэн на два дня. Проблема возникла, когда оказалось, что мое колесное кресло не было указано в проездных документах из-за небрежности персонала Kiwi — компании, по которой я приобрел билет», — рассказывает мужчина.

Пассажир отметил, что представители перевозчика потребовали дополнительную плату за регистрацию, хотя он оформил ее самостоятельно, потратив 400 крон (около 1600 грн). В результате самолет вылетел без него, и Волошину пришлось покупать новый билет и ждать следующего рейса в течение двух дней.

Однако представители Ryanair в аэропорту Осло устроили скандал. Требовали дополнительную плату за регистрацию, хотя я уже зарегистрировался сам, потратив 400 крон, но это ничего не изменило. Поэтому рейс FR7101 вылетел без меня. В результате я, человек с инвалидностью I группы, который передвигается на колесном кресле, оказался в ситуации, как герой фильма «Терминал»», — говорит Волошин.

Богдан признал, что не полностью понял правила бронирования. Несмотря на это, по его словам, сотрудники авиакомпании не помогли ему и предложили идти в самолет пешком, хотя он не способен ходить.

«Намерен подать жалобу относительно такого дискриминационного отношения к человеку с инвалидностью. Ко мне относились как к багажу», — добавил Богдан.

Что рассказали в сервисе Kiwi и правила Ryanair

В Kiwi объяснили, что пассажир или его представитель должны самостоятельно заказать услугу в разделе «Мои путешествия» — «Специальная помощь». Поскольку этого запроса в системе не было, компания не смогла передать данные авиаперевозчику.

Ryanair не дал прямого ответа на случай с Волошиным, а в чате поддержки лишь привели общие правила перевозки людей с инвалидностью.

«Имеем право отказать в посадке пассажиру с инвалидностью только в тех случаях, когда требования безопасности или размеры воздушного судна (или конфигурация его дверей) делают безопасную перевозку такого пассажира физически невозможным. Согласно нашим правилам, пассажиры, нуждающиеся в помощи, должны позаботиться о ее организации не менее 48 часов до вылета. Если обеспечить безопасные условия перевозки невозможно, в перевозке может быть отказано», — сообщили в чате поддержки Ryanair.

Чтобы избежать таких ситуаций, специалисты советуют заказывать помощь не менее 48 часов до вылета, проверять ее наличие в бронировании и сохранять все подтверждения. Если же в посадке отказывают, требовать письменное объяснение и жаловаться в авиационные органы.

Напомним, пассажиры самолета, летевшего из Испании в США, оказались в необычной ситуации: на 287 человек осталось всего два исправных туалета. Поэтому пилоты решили совершить незапланированную посадку.

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