Относятся как к скоту: боевики из Сербии пожаловались, что российские командиры издеваются над ними

Российское командование называет сербов "ц**анами" и спрашивает, зачем вообще те приехали воевать на стороне РФ.

Cербский боевик Деян Берич, который воюет на стороне РФ и вербует своих соотечественников ехать на войну проти Украины, пожаловался Путину, что российские командиры издеваются над завербованными сербами.

На его обращение обратили внимание "Русская служба ВВС" и российский Телеграм-канал "Важные истории".

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Берич в футболке "Команда Путина" называет командование 119-го полка РФ "одним процентом п**орасов" в армии РФ, которые должны "реально сесть в тюрьму".

Сербский боевик жалуется, что командование не обеспечивало террористов из Сербии ни питанием, ни снарядами, ни амуницией. Сербы за свой счет покупают дроны, обмундирование и воду. Командиры 119-го полка армии РФ посылают сербов на штурмы с 2-3 магазинами к автоматам, приказывая добыть оружие в бою.

Также российское командование называет сербов "ц**анами" и спрашивает, зачем вообще те приехали воевать на стороне РФ.

По его словами, сербы отказались идти на штурм и попросили перевести их в другое подразделение.

Однако российские командиры вместо этого объявили сербов дезертирами и военными преступниками, их выгнали из землянки, несколько дней держали на морозе, а затем представители военной полиции предложили им подписать бумаги с признанием себя шпионами.

"К ним приехала военная полиция, зашла в землянку, стреляли в воздух, прикладами избивали бойцов, некоторым разбили головы", — рассказал Берич об отношении россиян к "сербским братьям", как любят говорить Z-пропагандисты.

Кто такой Деян Берич

Деян Берич – сербский наемник, боевик незаконных военизированных формирований, снайпер.

По данным сайта "Миротворец" Деян Берич воевал в составе бандформирований так называемой "ДНР" с апреля 2014 г. После начала полномасштабного вторжения РФ занялся вербовкой сербских наемников в армию российских оккупантов.

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ТСН.ua писал, почему многие сербы имеют пророссийские настроения и симпатизируют путинскому режиму.