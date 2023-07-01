Оторван от реальности: журналисты выяснили, что делал Путин в день мятежа Пригожина

Диктатор все больше поражает. своей неадекватной оценкой ситуации в мире и в России.

В день мятежа наемников террористической группы "Вагнер" российский диктатор Владимир Путин наблюдал за фестивалем "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает " Новая газета " со ссылкой на журналистов Михаила Зигаря и Юлию Таратуту.

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Зигар написал в колонке The New York Times, что Путин никогда не пропускает праздник выпускников в своем родном городе, и этот год не стал исключением, несмотря на ситуацию с Евгением Пригожиным. Как сообщает Зигарь, 24 июня Путин наблюдал за фестивалем "Алые паруса" с борта яхты своего друга, бизнесмена Юрия Ковальчука.

Источники журналиста говорят, что это самое яркое свидетельство того, что президент оторван от реальности.

"Он по-прежнему считает, что у него все под контролем и что мятеж Пригожина никак не повлиял на политическую ситуацию. Но он ошибается. Многие с кем я разговаривал считают, что путинская система правления просто не может длиться долго", — поделился Зыгарь.

В свою очередь, журналистка Таратута сообщила, ссылаясь на знакомых с ситуацией собеседников, которые на празднике Путина презентовали новую яхту — вместо конфискованной в Италии. По словам источников, подарок готовил лично Ковальчук.

"Строили яхту или три года, или целых пять — здесь версии расходятся. Достоверно известно только одно: дарование произошло. Не помешали ни война с Украиной, ни мятеж Пригожина, ни бомбардировки Ростова с Воронежем", — говорит Таратута.

24 июня российские оппозиционные издания сообщали, что специальный борт Путина Ил-96 с бортовым номером RSD697 вылетел из московского "Внуково" в направлении Санкт-Петербурга в 14:16 по киевскому времени — и через некоторое время скрылся с радаров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом возражал, что Путин вылетел в Петербург. Он заявлял, что диктатор не планирует быть на "Алых парусах".

В ночь на 25 июня два президентских самолета специального летного отряда "Россия" вернулись в Москву.

Напомним, ранее сообщалось, что экспрезидент Грузии Михеил Саакашвили, приговоренный к лишению свободы и находящийся в заключении в Тбилиси, считает, что диктатору Владимиру Путину остались считанные недели пребывания у власти.

Кроме того, мы ранее информировали, что советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что во время неудачного бунта "вагнеровцев" в России Евгений Пригожин бездействовал самостоятельно, за ним стоят специальные службы РФ.

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