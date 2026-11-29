Самолет провел в небе более 8 часов / © Associated Press

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Пассажирский самолет был в воздухе четыре часа, прежде чем экипаж узнал, что от воздушного судна отпала деталь. В общей сложности он провел в небе более 8 часов.

Об этом пишет Metro.

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Самолет Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании Qantas (рейс QF21) направлялся из Мельбурна в Даллас, но был вынужден развернуться и провел в небе более восьми с половиной часов, прежде чем приземлиться обратно в Австралии. Вскоре после его вылета автомобиль службы безопасности аэропорта Мельбурна обнаружил на взлетно-посадочной полосе обломки, которые, вероятно, отвалились от этого борта.

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Только после просмотра записей с камер видеонаблюдения чиновники подтвердили, что эти фрагменты отпали от взлетавшего Boeing 787-9. После этого авиадиспетчеры сообщили экипажу о находке – на тот момент самолет уже четыре часа находился в воздухе на высоте 35 000 футов (около 10,6 км).

Вместо того чтобы совершить посадку в ближайшем аэропорту в южной части Тихого океана, пилоты развернули пассажирский лайнер и вернулись в аэропорт вылета. По данным FlightRadar, аналогичный рейс Qantas из Мельбурна в Даллас отменили и на следующий день.

В авиакомпании Qantas заявили, что рейс QF21 вернулся в Мельбурн для технического обслуживания из-за механической неисправности. Пассажирам предоставили жилье, транспорт и ваучеры на питание, а также перебронировали билеты на другой рейс.

Инциденты с самолетами — последние новости

Пассажирский самолет авиакомпании EasyJet, следовавший из британского Бристоля в Эдинбург, был вынужден вернуться в аэропорт вылета через несколько минут после взлета. Причиной стало столкновение с птицей. Пилоты объявили чрезвычайную ситуацию, изменили курс и попросили разрешения на возвращение.

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В США пассажирский самолет авиакомпании Frontier Airlines был вынужден совершить аварийную посадку из-за масштабного потопа в салоне, вызванного прорывом трубы в туалете. Пилот объявил сигнал бедствия, поскольку вода начала затапливать пол самолета, а экипаж обеспокоился возможными проблемами с бортовой электроникой.

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