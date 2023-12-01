Отправили в крематорий: "мертвую" женщину нашли живой в морге больницы

Семья разозлилась после того, как врачи констатировали смерть 90-летней бабушки, но шокированный работник крематория обнаружил, что она все еще жива.

Об этом пишет Daily Star.

90-летнюю Норму Силвейра да Силва констатировали мертвой в субботу, 25 ноября, примерно в 23:40 по местному времени в региональной больнице Сан-Хозе в Бразилии. Но сотрудник, собиравшийся отправить ее тело, обнаружил, что она дышит, и ее тело все еще было теплым спустя несколько часов после ее предполагаемой смерти.

Заметив, что Норма еще жива, он положил ее на больничную койку. Но, несмотря на то, что она была возвращена в палату, Норма умерла через сутки, рано утром 27 ноября. В тот же день ее кремировали.

В результате ошибки Норме было выдано два свидетельства о смерти. В первом сообщении, опубликованном ошибочно, говорилось, что она умерла от инфекции.

Представители больницы, Комитет медицинской этики Бразилии и Комиссия после смерти сейчас расследуют, как женщину отправили в морг, несмотря на то, что она была жива, сообщают местные СМИ.

Поехавшая с ней в больницу подруга Нормы сказала, что семья теперь планирует подать в суд на больницу. "Это тот случай унижения, которого я никому не пожелаю", — сказала она.

Описывая момент, когда Норму нашли в мешке для трупов, она сказала: "Когда он открыл мешок, она дышала. И поскольку она уже была без сознания, она не могла попросить о помощи, пыталась дышать и не могла. Я имею в виду, что с 23:40 до 1:30 она находилась в мешке, почти умирая от удушья".

По ее словам, семье Нормы пока что не сообщили причину смерти.

Напомним, 70-летняя женщина родила двойню. Она забеременела с помощью ЭКО.

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