В России загадочно скончался еще один пропагандист. В этот раз на концерт к Кобзону отправился главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин.

В России в возрасте 68 лет скончался главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин.

Об этом пишет пропагандистское агентство ТАСС.

Как отмечается, Сунгоркин скончался в возрасте 68 лет. Из-за чего и при каких обстоятельствах — не сообщается.

Интересно, что Сунгоркин был главным редактором пропагандистского издания, которое в кулуарах называли "любимой газетой Путина". В начале 2000-х мужчина вошел в пятерку самых влиятельных медиаменеджеров России. Сунгоркин удостоен звания "Заслуженный журналист России".

Он также освещал происходящее в Крыму, за что получил от фюрера награду. Пропагандист оправдывал и поддерживал войну, которую РФ развязала против Украины.

Напомним, что Зеленский посетил только что освобожденный от оккупантов Изюм.

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