Отправит ли Бельгия свои войска в Украину: заявление Минобороны

В Бельгии сделали заявление о поддержке Украины после слов Макрона об отправлении войск западных стран.

Министерство обороны Бельгии подтвердило свою приверженность предоставлению Украине материальной помощи.

Об этом сообщает The Brussels Times.

"Бельгия предпочитает оказывать помощь, а не отправлять войска в Украину", – говорится в заголовке сообщения.

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Так, Минобороны Бельгии подтвердило свою приверженность оказанию Украине материальной помощи после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона по поводу отправки в страну западных войск.

В оборонном ведомстве также отметили, что "вся необходимая материальная помощь" остается "приоритетом" для Бельгии.

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Сообщается, что в 2024 году Бельгия предоставит Украине военную помощь на 611 млн евро, а также "будет активно участвовать в шести коалициях, поддерживающих украинские вооруженные силы и их обучение".

Напомним, в МИД Франции пояснили, что войска западных стран в случае предложенной Макроном теоретической отправки в Украину не будут участвовать в боевых действиях.

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