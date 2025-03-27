Отправит ли Хорватия своих военных в Украину: президент дал четкий ответ

Президент Хорватии Зоран Миланович / © Associated Press

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Хорватия категорически отказывается отправлять своих военных в Украину. Хорватские солдаты не будут участвовать в европейском контингенте военных в любых условиях.

Об этом 27 марта заявил президент Хорватии Зоран Миланович, которого цитирует Le Figaro.

Миланович заявил, что ни один хорватский военный не ступит на украинскую землю.

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«Ни один хорватский солдат не поедет в Украину ни при каких договоренностях — это полностью исключено», — подчеркнул президент.

Заявление Милановича прозвучало на фоне пребывания премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича в Париже, где обсуждалась возможность европейского военного контингента в рамках предстоящего мирного соглашения с Россией.

«Я шел на выборы с этой позицией, и это моя обязанность перед теми, кто доверил мне свой голос», — добавил Миланович.

Le Figaro также отмечает, что Миланович был переизбран в январе этого года. И с этого времени хорватский президент регулярно сталкивается с критикой оппонентов за свои политические взгляды.

Ранее министерство иностранных дел Китая опровергло информацию о том, что представители КНР обсуждают участие страны в миротворческой миссии в Украине после завершения войны.