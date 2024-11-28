Отправит ли НАТО свои войска в Украину – генсек Альянса ответил

Государства НАТО не поддержали идею о размещении войск Альянса в Украине, несмотря на привлечение других стран в войне на стороне России.

Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает "Голос Америки".

"Я думаю, что было бы немудро так поступить", — ответил Рютте на вопрос о возможности введения войск НАТО в Украину из-за того, что РФ получает солдат из Северной Кореи.

По его словам, Альянс не хочет получить полной конфронтации с РФ и стали непосредственной стороной конфликта.

"Нет желания получить полную конфронтацию, если бы страны-члены Альянса стали стороной конфликта. Я не думаю, что это мудро. Что нужно сделать, — это убедиться, что украинцы могут продолжать вести эту борьбу, убедиться, что они окажутся в позиции силы, когда дело дойдет до переговоров", – считает генсек НАТО.

По его мнению, если Украина будет иметь более сильную позицию, НАТО и новоизбранный президент США Дональд Трамп смогут посадить диктатора Путина за стол переговоров.

"Прежде всего, мы должны убедиться, что Украина находится в позиции силы, и мы должны сделать это коллективно... Поэтому за столом переговоров должна быть Украина, но они (украинцы – Ред.) сделают это только тогда, когда почувствуют, что могут что-нибудь из этого получить, а сейчас они действительно в невыгодном положении", – говорит Рютте.

Также генсек НАТО заверил, что соглашается с Трампом по поводу того, что европейцы должны сделать больше для поддержки Украины в войне.

Ранее Марк Рютте сказал, удастся ли НАТО с Трампом посадить Путина за стол переговоров. Также он заявил, что сейчас нужно "сменить траекторию" войны в Украине.

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