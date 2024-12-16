Отправит ли Трамп американских миротворцев в Украину: эксперт из США ответил

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает отправку войск в Украину в рамках потенциальной европейской миротворческой миссии, как средство защиты от возобновления российской агрессии. Однако США вряд ли присоединятся к такой инициативе.

Об этом сказал в эфире "24 Канала" общественный деятель из США Юрий Рашкин.

"Не вижу такой возможности по предоставлению американских миротворцев во время президентства Трампа. Как-то для защиты Украины, ее территориальной целостности или соблюдения любого мирного соглашения. Я думаю, что уже понятно: политика Дональда Трампа основана на изоляции Америки... — сказал Рашкин.

В то же время, по его словам, пока недостаточно ясно и то, в чем именно могут состоять американские интересы на данный момент.

"Они, похоже, очень сильно совпадают с приоритетами Кремля", — сказал эксперт.

Напомним, украинский эксперт-международник назвал президента Франции главным европейским политиком, последовательно защищающим украинские интересы на международной арене. По его словам, Макрон не дает Киеву поводов в себе разочароваться.

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