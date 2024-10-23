Отправка войск была тайным пунктом соглашения РФ с КНДР – WSJ

По информации издания, первые 1000 северокорейских военных будут отправлены в Украину, чтобы на опыте России напрямую научиться ведению войны.

Летом президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали двустороннее соглашение. Оно, в частности, содержало тайный пункт об отправке войск из КНДР на войну против Украины.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на неназванного бывшего работника российской разведки.

По информации собеседника издания, тайный пункт, разрешающий Северной Корее отправить военнослужащих в Россию, был внесен в договор между Москвой и Пхеньяном, который лидеры государств подписали в июне 2024 года.

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КНДР сначала предложила стране-агрессору артиллерийские снаряды в обмен на продовольствие и топливо. Однако соглашение также содержало тайный пункт об отправке солдат.

Отмечается, что первые 1000 северокорейских военных будут отправлены в Украину, чтобы те на опыте России напрямую научились ведению войны.

"Пока что большинство северокорейских военных остаются на значительном расстоянии от линии фронта, но им показывают, как россияне решают вопросы логистики и фронтовой тактики, они также получают новые сведения о современной войне дронов", — говорится в статье.

Собеседник также сообщил, что в дальнейших планах – отправка еще большего количества войск КНДР в Украину.

По мнению аналитиков, северокорейские бойцы могут выполнять разные функции – от техников-ракетчиков до работников, поддерживающих логистику на передовой.

Напомним, как сообщил начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов, первые солдаты КНДР могут прибыть на Курщину уже 23 октября.

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