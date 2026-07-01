Отправлял откровенные фото и приглашал подростка на встречу: в США арестовали 75-летнего Санта-Клауса

Задержанный Санта-Клаус. Фото: Полиция Кеннера

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В США в пригороде Нового Орлеана полиция арестовала 75-летнего мужчину, который несколько лет назад легально сменил своё имя на Санта-Клаус, за попытку сексуального насилия над тем, кого он считал 15-летним мальчиком.

Об этом сообщило издание The Guardian.

По данным полиции Кеннера, мужчина — ранее известный как Джордж Квигли, уроженец Техаса — переписывался в одном из приложений для знакомств с детективом под прикрытием, который выдавал себя за подростка. В переписке он открыто обсуждал половые акты с лицом, которое сам считал несовершеннолетним и неспособным дать законное согласие на это. В итоге мужчина договорился о личной встрече в Кеннере, где его и арестовали.

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Начальник полицейского управления Кит Конли рассказал изданию The Guardian, что мужчина якобы отправлял лицу, которое он считал 15-летним мальчиком, свои обнаженные фотографии. Когда к нему подошли следователи, он сдался без сопротивления.

Отдельно в заявлении полиции обращается внимание на то, что внешность задержанного действительно напоминает классический образ рождественского Санты — у следователей нашли фотографии, на которых мужчина позирует в костюме Святого Николая. В ведомстве назвали этот случай предупреждением для родителей, которые доверяют своих детей людям в образе Санты во время рождественских фотосессий.

Мужчине предъявлены обвинения в компьютерном домогательстве в отношении несовершеннолетней и непристойном поведении по отношению к ней.

Задержание Санта-Клауса произошло в рамках спецоперации, направленной на выявление потенциальных преступников, ищущих контакта с детьми. Помимо 75-летнего мужчины, в тот же день были взяты под стражу ещё 10 подозреваемых, а полиция выдала ордера на арест ещё десятка человек, которых задержать сразу не удалось.

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«Помимо компьютерного издевательства над несовершеннолетним и непристойного поведения по отношению к нему, обвинения в адрес других подозреваемых включают преступные действия, связанные с подстрекательством к совершению преступления», — отметили в полиции.

Отмечается, что смена имени на «Санта-Клаус» — не единичный случай: аналогичную юридическую процедуру ранее прошли и другие мужчины в разных штатах США, ни один из которых не имеет отношения к данному делу.

По состоянию на утро вторника задержанный оставался под стражей, информации о залоге пока нет. Guardian пытался связаться с ним для получения комментариев, однако ответа не получил.

Напомним, ранее мы сообщали, что в штате Кентукки мужчина, которого признали мертвым по показателям мозговой активности, якобы пришел в себя во время подготовки к операции по извлечению органов для трансплантации.

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