Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Отправляли на штурм, как мясо": в российских городах появились рекламные щиты с цитатами мобилизованных

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
409
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Отправляли на штурм, как мясо": в российских городах появились рекламные щиты с цитатами мобилизованных

Фото: It's My City

В Екатеринбурге можно ознакомиться с впечатлениями военных РФ.

На рекламном щите в Екатеринбурге ( Россия ) появились тексты о том, что мобилизованных отправляли на штурм, как мясо. В администрации города объяснили произошедшее "слом".

Об этом идет речь на видео одного из телеграмм-каналов.

По сообщению источника, на рекламном щите выводились цитаты военнослужащих, а также их жен и матерей.

В рассказе непосредственного участника боев говорится, что группу мобилизованных, "еще ни разу не стрелявших", бросили на штурм без прикрытия. БТР военнослужащих сожгли, а подразделение понесло большие потери.

В администрации Екатеринбурга этот инцидент назвали взломом и сообщили, что это произошло одновременно в трех городах России.

А в Ростове, в торговом центре "Горизонт", на экранах появилось изображение главы Кремля Владимира Путина и "критическое высказывание" о войне России против Украины.

В пресс-службе ТЦ заявили об "атаке хакеров".

Напомним, российские мобилизованные записали видео, где пожаловались на командование, однако впоследствии один из авторов публично извинился за "ложные данные".

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
409
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация