"Отправляли на штурм, как мясо": в российских городах появились рекламные щиты с цитатами мобилизованных

В Екатеринбурге можно ознакомиться с впечатлениями военных РФ.

На рекламном щите в Екатеринбурге ( Россия ) появились тексты о том, что мобилизованных отправляли на штурм, как мясо. В администрации города объяснили произошедшее "слом".

Об этом идет речь на видео одного из телеграмм-каналов.

По сообщению источника, на рекламном щите выводились цитаты военнослужащих, а также их жен и матерей.

В рассказе непосредственного участника боев говорится, что группу мобилизованных, "еще ни разу не стрелявших", бросили на штурм без прикрытия. БТР военнослужащих сожгли, а подразделение понесло большие потери.

В администрации Екатеринбурга этот инцидент назвали взломом и сообщили, что это произошло одновременно в трех городах России.

А в Ростове, в торговом центре "Горизонт", на экранах появилось изображение главы Кремля Владимира Путина и "критическое высказывание" о войне России против Украины.

В пресс-службе ТЦ заявили об "атаке хакеров".

Напомним, российские мобилизованные записали видео, где пожаловались на командование, однако впоследствии один из авторов публично извинился за "ложные данные".

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