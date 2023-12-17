"Отправлю на границу войска": Путин пригрозил Финляндии из-за ее вступления в НАТО

Путин заявил, что Россия будет создавать Ленинградский военный округ у границы с Финляндией.

Российский диктатор Владимир Путин обвинил НАТО в том, что они якобы "затянули" Финляндию в Альянс. Более того, он пообещал отправить к границе с Финляндией российские войска.

Об этом глава Кремля сказал журналисту пропагандистского канала "Россия".

Путин заявил, что из-за того, что Финляндия вступила в НАТО, Россия у ее границ будет создавать Ленинградский военный округ.

"Взяли затянули в НАТО Финляндию. У нас что были какие-то споры? Все споры, в том числе и территориального характера, в середине 20 века давно решены. Самые хорошие и серьезные отношения. Проблемы не было, теперь будут. Потому что мы теперь будем создавать Ленинградский военный округ и будем концентрировать там определенные военные подразделения", — пригрозил он.

Как всегда, Путин обвинил НАТО в "создании конфликта" из-за расширения блока.

"С кем у нас какие-то проблемы были? Да ни с кем. Это они (страны НАТО — ред.) создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в образе России", — добавил он.

Напомним, Путин посетовал, что Запад "хочет" поделить Россию на пять частей.

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