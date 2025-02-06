Отправят ли пленных из КНДР в Южную Корею: посол Украины сделал заявление

Куда бы ни отправили пленных северокорейцев, Украина планирует проконсультироваться с Сеулом по вопросу условий их передачи.

Правительство Украины готово к переговорам с Южной Кореей относительно возможной передачи ей двух северокорейских солдат, которые находятся в украинском плену.

Об этом заявил посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко в интервью The Korean Times.

Дипломат подчеркнул, что Киев и Сеул пока не ведут официальных переговоров по этому вопросу, но Украина готова сотрудничать, если солдаты КНДР откажутся возвращаться на родину.

"Учитывая угрозу жизни и свободе северокорейских военнослужащих в случае их репатриации в КНДР, а также в случае их отказа вернуться, мы открыты для диалога с международными партнерами, в частности с Республикой Корея, относительно возможностей их передачи третьим странам. В любом случае я ожидаю, что мы проконсультируемся с Южной Кореей относительно условий их передачи", — заявил Пономаренко.

Однако, если солдаты захотят вернуться в Северную Корею, Украина будет обязана в соответствии с Женевскими конвенциями репатриировать их на родину, отметил посол.

Ранее Зеленский публично предложил обменять пленных северокорейских солдат на украинских бойцов, захваченных в плен Россией. Но учитывая, что ни Пхеньян, ни Москва официально не признали участие войск КНДР в войне против Украины, организация такого обмена может оказаться сложной задачей.

"Вопрос обмена пленными очень деликатный... Чтобы не допустить негативного влияния на процесс, было бы целесообразно пока воздержаться от преждевременных комментариев по этому поводу", – сказал Пономаренко.

Дипломат не ответил, состоялись ли переговоры между Киевом и Пхеньяном по вопросу обмена пленными.

Напомним, Южная Корея планирует провести консультации с Украиной по поводу передачи пленных северокорейских солдат, если они сами попросят об этом. Конституция Южной Кореи определяет весь Корейский полуостров своей территорией, а жителей КНДР – своими гражданами.

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