Отправят ли в отставку Шойгу и Герасимова после неудачного бунта Пригожина: у Путина ответили

У Путина рассказали подробности переговоров с террористами "Вагнера".
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что решения о кадровых чистках в оккупационном Минобороны не обсуждались во время переговоров с вожаком террористической группировки ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.
Об этом пишут российские пропагандисты.
Песков на своем брифинге заявил, что "кадровые перестановки в Минобороны являются прерогативой президента РФ и вряд ли обсуждались во время контактов по урегулированию мятежа".
Он добавил, что Лукашенко сам согласился на переговоры с лидером террористов "Вагнера", потому что якобы знаком с Пригожиным 20 лет.
В Кремле убеждают, что не все "вагнеровцы" поддержали своего главаря Пригожина и теперь они якобы "могут подписать контракт с Минобороны РФ".
Напомним, в ночь на 24 июня вожак террористической группы "Вагнер" Пригожин заявил, что его боевики идут на Москву "за головами" военного руководства страны. Они сначала захватили все военные объекты в Ростове и Воронеже и продолжили движение в столицу страны-агрессора.
Затем белорусский диктатор Лукашенко заявил, что договорился с Пригожиным и убедил его террористов прекратить бунт. Лидер террористической группировки "Вагнер" это подтвердил.
Позже Песков сообщил, что террорист Пригожин переедет жить в Беларусь.
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