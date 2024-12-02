Отпуск, декрет и пенсия: впервые в мире проституция стала официальной работой

В Бельгии проститутки получили право на больничные, декретные и пенсионные выплаты в первом в мире законе такого рода.

Об этом сообщает The Guardian.

В мае законодатели проголосовали за то, чтобы предоставить секс-работникам такие же трудовые гарантии, как и всем остальным работникам, в попытке положить конец насилию и эксплуатации.

Закон, вступивший в силу 1 декабря, гарантирует, что у секс-работников будут трудовые договоры и правовая защита. Он призван положить конец "серой зоне", созданной в 2022 году, когда секс-труд был декриминализирован в Бельгии, но без предоставления секс-работникам никаких гарантий защиты или трудовых прав, таких как пособие по безработице или медицинское страхование.

По закону секс-работники имеют право отказаться от сексуальных партнеров или от выполнения определенных действий и могут прекратить их в любое время. Их также не могут уволить за такой отказ.

Работодатели должны иметь "хорошую репутацию" и бизнес-резиденцию в Бельгии; они также должны обеспечить свои помещения тревожными кнопками, чистым бельем, душевыми кабинами и презервативами.

Защита не распространяется на работу на дому, а также на такие виды деятельности, как стриптиз и порнография.

Бельгийский союз секс-работников назвал закон "огромным шагом вперед, который положил конец юридической дискриминации секс-работников". Но он заявил, что правила могут быть "инструментализированы" для сокращения или ликвидации секс-труда.

"Мы уже видим, как некоторые муниципалитеты, прикрываясь словами "безопасность" и "гигиена", вводят очень строгие местные правила, которые делают секс-работу на их территории почти невозможной", — говорится в сообщении.

Некоторые феминистские организации подвергли критике закон. Когда законопроект был опубликован в 2023 году, Совет франкоязычных женщин Бельгии заявил, что он будет "катастрофическим" для молодых девушек и жертв торговли людьми.

"Предположить, что проституция существует и что мы должны защищать работниц, значит принять это сексистское насилие, а не бороться с ним", — сказала глава организации в интервью изданию Le Soir.

Напомним, в Чехии хотят привлекать украинцев к работе в полиции. По данным мэрии, в Иглаве проживает примерно 7 тыс. выходцев из Украины.

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