Отпуск в Европе под угрозой: ЕС прогнозирует массовые сбои в авиасообщении этим летом

Самолет / © Getty Images

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Этим летом пассажиров в Европе могут ожидать невиданные ранее масштабы авиационных задержек и отмен.

Об этом сообщило издание Xataka.

Европейская комиссия предупредила, что воздушная система континента находится под критическим давлением из-за сочетания нескольких проблем: беспрецедентного спроса на перелеты после пандемии, хронического дефицита авиадиспетчеров, частых забастовок и климатических аномалий.

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Еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас подчеркнул, что война в Украине привела к сокращению доступного воздушного пространства в Европе, что еще больше нагружает имеющиеся авиамаршруты.

В самые загруженные дни европейская система управления воздушным движением обслуживает до 37 тысяч рейсов — это ее предел с имеющимися ресурсами. По сравнению с прошлым годом пассажиропоток вырос на 5%, и задержки — также на 5%, что указывает на риск повторения прошлогоднего хаоса. Больше всего пострадают такие направления, как Франция, Германия, Испания и Греция.

Франция уже стала эпицентром проблем: из-за забастовок авиадиспетчеров было отменено 4000 рейсов только за два дня. Eurocontrol подсчитал: стоимость простоя во время забастовки достигала 100 евро в минуту. Компания Air France-KLM понесла миллионные убытки из-за сбоев в аэропорту Шарля де Голля.

Кроме человеческого фактора, осложнения добавляют и климатические события. В Греции жара заставила закрыть популярные туристические объекты, в частности Акрополь, а во Франции пожары временно остановили работу аэропорта в Марселе. ЕС опасается, что такие явления будут становиться более регулярными и серьезными, повышая риски для авиации.

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Ситуацию осложняет и тот факт, что обучение авиадиспетчеров в Европе длится до пяти лет, а значит — оперативно решить проблему нехватки персонала невозможно. Несмотря на попытки реформировать правила, немедленных результатов не ожидается.

Кроме того, авиакомпании критикуют медленный прогресс в реализации инициативы «Единое европейское небо», которая должна была бы позволить прямые маршруты между странами. Вместо этого сейчас самолеты вынуждены выполнять обходные маневры через фрагментированную систему, что увеличивает расходы, потребление топлива и время в воздухе.

На фоне всех этих вызовов на карту поставлена не только эффективность европейской авиационной инфраструктуры, но и доверие миллионов пассажиров. Поэтому, это лето может не только стать худшим с точки зрения задержек и отмены рейсов, но и окончательным предупреждением о том, что небо над континентом требует революции на нескольких уровнях.

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