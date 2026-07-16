Отработали несколько военных сценариев: у Трампа готовят вторжение еще в одну страну

Куба / © Associated Press

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На фоне возобновления войны между США и Ираном чиновники Пентагона тайно анализируют еще один потенциальный центр напряженности — возможные военные действия против Кубы.

Об этом сообщает CBS News.

По информации собеседников телеканала, в последние недели военные планировщики Пентагона прорабатывали несколько вариантов возможных операций против Кубы, среди которых — проведение воздушно-десантной операции.

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Как отмечает CBS News, выполнить такую миссию может 101 воздушно-десантная дивизия, ведь именно она имеет необходимую подготовку для проведения подобных операций.

В то же время, любые потенциальные военные действия против Кубы могут создать для Пентагона серьезные трудности. Причина того, что значительная часть американских военных ресурсов и ключевых наступательных способностей уже привлечена к выполнению задач в других регионах.

В частности, Министерство обороны США перебросило на Ближний Восток авиацию, разведывательные подразделения и другие ресурсы для поддержки военных операций против Ирана.

В связи с этим источники телеканала считают, что переориентация американских сил на Кубу в ближайшее время маловероятна, учитывая возобновление военных операций против Ирана на прошлой неделе.

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Ранее сообщалось, что на Кубе полностью вышла из строя национальная электросеть, в результате чего около 10 миллионов жителей карибского острова остались без электроснабжения.

Мы ранее информировали, что на Кубе фактически прекращено обслуживание иностранных карт Visa и Mastercard.

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