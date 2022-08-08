Отработали удары: Китай завершил военные учения вблизи Тайваня

Китай завершил четырехдневные учения вблизи Тайваня, которые начались в ответ на визит на остров американского высокопоставленного чиновника Нэнси Пелоси.

В Народно-освободительной армии Китая заявили, что их учения были сосредоточены на отработке дальних воздушных и наземных ударов Китая.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что китайские военные теперь будут проводить "регулярные" учения на тайваньской стороне линии и что "историческая задача" по "воссоединению" Китая может быть реализована.

Фото: Associated Press

Министерство иностранных дел Китая вызвало послов европейских стран, чтобы выразить им протест после критики военных учений вокруг Тайваня от G7 и Евросоюза.

Заместитель главы китайского МИД Дэн Ли назвал такие заявления "безосновательным вмешательством" во внутренние дела КНР. Послов каких стран ЕС вызвали, агентство Associated Press не уточнило.

Напомним, что китайские военные накануне начали обучение со стрельбой в 6 районах вблизи Тайваня. Власти острова считают такие маневры нарушением устава ООН. Китайские хакеры пытаются взломать сайты Минобороны, МИД и канцелярии президента Тайваня.

Китай решил ввести санкции против Тайваня после визита Пэлоси. 3 августа было запрещено ввоз цитрусовых, замороженной рыбы и других продуктов питания. Пекин также заявил, что наложит санкции на спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

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