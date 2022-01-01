Отравила солью и избила: мачеха и отец убили 6-летнего мальчика, дедушка ребенка требует смертной казни

За убийство ребенка женщину приговорили к 29 годам лишения свободы, а мужчину – к 21 году.

В Великобритании осудили отца и мачеху, убивших 6-летнего мальчика. Женщина отравила ребенка солью и жестоко избила, а отец не помог сыну. Их уже осудили, однако дедушка мальчика и прокуратура требуют более сурового наказания для пары.

Об этом сообщает mirror.co.uk.

По данным издания, убийство ребенка произошло в 2020 году. Правоохранители доказали, что 32-летняя мачеха Эмма Тастин отравила 6-летнего Артура солью, а затем жестоко избила. Из-за издевательства мальчик умер. Отец ребенка Томас Хьюз не помог сыну. За это женщину приговорили к 29 годам лишения свободы, а мужчину – к 21 году.

mirror.co.uk

Дедушка мальчика Питер Хелкроу считает эти приговоры несправедливыми. Он требует, чтобы пару приговорили к смертной казни.

Общественность в Великобритании также поражена жестокостью мужчины и женщины, поэтому требует более жесткого наказания. Генеральный прокурор Сьюэлла Брейверман сообщила, что она уже обратилась в апелляционный суд с просьбой пересмотреть приговор для мужчины и женщины.

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