Отравление на выборах в Госдуму РФ: члена УИК от коммунистов госпитализировали в отделение токсикологии

В Ростове-на-Дону с избирательного участка экстренно госпитализировали коммуниста Евгения Крашенникова.

В субботу, 18 сентября, во время выборов в Госдуму России члену участковой избирательной комиссии в Ростове-на-Дону от КПРФ Евгению Крашенников внезапно стало плохо.

Как сообщает российское издание "Коммерсантъ", мужчины экстренно госпитализировали в отделение токсикологии городской больницы скорой помощи.

По словам очевидцев, член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Евгений Крашенников утром пришел на участок, выпил кофе, после чего ему стало плохо, и он самостоятельно вызвал скорую помощь.

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В больнице подтвердили, что он доставлен в отделение токсикологии, но диагноз пациента не разглашается.

По факту этого события однопартийцы Крашенникова обратились в прокуратуру. Активисты КПРФ не исключают, что их коллега был отравлен.

Напомним, ранее в России отравили веществом из группы "Новичок" оппозиционера Алексея Навального. 18 дней он находился в коме.

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