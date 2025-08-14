Отрезал пенис: "герой СВО" жестоко расправился с любовником жены

Оккупант вернулся с фронта, чтобы свести счеты за измену жены

Реклама

В России «герой СВО» приехал в отпуск и жестоко расправился с судьей, спавшим с его женой, пока оккупант воевал против Украины.

Об этом пишут российские паблики в Telegram и СМИ, опубликовав жуткие фото.

Инцидент произошел в городе Камышине Волгоградской области РФ. 47-летний оккупант Сергей К. узнал, что у его жены роман с судьей.

Реклама

Убитый судья

В порыве ревности разгневанный мужчина подстерег соперника прямо у здания городского суда и несколько раз выстрелил в него. Затем ножом вырезал половой орган и воткнул лезвие в глаз.

Убитый судья

После этого убийца дождался прибытия полиции и сдался. За совершенное россиянину грозит до 20 лет тюрьмы, однако зная распространенную практику в РФ, скорее всего, он просто вернется на фронт, и будет воевать, пока его не ликвидируют украинцы.

Ранее сообщалось, что в России курсанты-десантники убили своего командира, испортив его парашют.