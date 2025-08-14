- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 291
- Время на прочтение
- 1 мин
Отрезал пенис: "герой СВО" жестоко расправился с любовником жены
Оккупант по возвращении с фронта жестоко расправился с спавшим с его женой судьей.
В России «герой СВО» приехал в отпуск и жестоко расправился с судьей, спавшим с его женой, пока оккупант воевал против Украины.
Об этом пишут российские паблики в Telegram и СМИ, опубликовав жуткие фото.
Инцидент произошел в городе Камышине Волгоградской области РФ. 47-летний оккупант Сергей К. узнал, что у его жены роман с судьей.
В порыве ревности разгневанный мужчина подстерег соперника прямо у здания городского суда и несколько раз выстрелил в него. Затем ножом вырезал половой орган и воткнул лезвие в глаз.
После этого убийца дождался прибытия полиции и сдался. За совершенное россиянину грозит до 20 лет тюрьмы, однако зная распространенную практику в РФ, скорее всего, он просто вернется на фронт, и будет воевать, пока его не ликвидируют украинцы.
Ранее сообщалось, что в России курсанты-десантники убили своего командира, испортив его парашют.