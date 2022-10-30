Отрезала голову, а тело выбросила: в Британии женщина убила подругу ради выгоды

В Лондоне женщина расправилась со своей подругой, а тело спрятала в чемодан, пытаясь избавиться от ответственности.

В Британии осудили женщину, которая убила и обезглавила свою подругу, а затем положила ее тело в чемодан и выбросила.

О страшной истории пишет Би-би-си.

Джемма Митчелл будет отбывать, по меньшей мере, 34 года заключения за убийство 67-летней Ми Куэн Чонг, произошедшее в ее доме в Лондоне.

По словам судьи, убийство было совершено ради выгоды.

"Ужасное обстоятельство – это то, что вы сделали с ее телом после того, как убили его", — сказал судья.

Тело Чонг обнаружил в лесу в Солкомбе отдыхающий, а ее голову нашли недалеко через несколько дней. Патологоанатом, проводивший посмертную экспертизу Чонг, не смог установить причину смерти из-за разложения тела, но смог определить перелом черепа женщины. В суде было указано, что ранения, вероятно, нанесли удар оружием, а ребра Чонг были сломаны, когда Митчелл зажала ее в чемодан.

Обвинение утверждало, что Митчелл вынашивала план убийства одинокой вдовы после того, как подружилась с ней через церковную группу.

Когда Чонг отказалась предоставить Митчеллу 200 тысяч фунтов стерлингов (231 тысячу долларов) на ремонт ее заброшенного дома стоимостью 4 миллиона фунтов стерлингов, Митчелл убила ее и подделала завещание на наследование большей части наследства, которое составляло более 700 тысяч фунтов стерлингов (800 тысяч долларов).

Выступая после заседания, мать обвиняемой сказала, что она "шокирована" тем, что ее дочь была приговорена при наличии недостаточного количества доказательств, и пообещала подать апелляцию.

Она утверждала, что в чемодане был не труп, а "посуда, столовые приборы и кухонные полотенца".

После оглашения приговора старший инспектор Джим Иствуд сказал: "Митчелл так и не взяла на себя ответственности за убийство Чонг, поэтому на некоторые вопросы ответов нет. Единственное, что нам известно наверняка, это то, что это были злонамеренные действия, совершенные злой женщиной, и ее единственным мотивом, очевидно, была финансовая выгода".

Ранее стало известно, что полиция США обнаружила останки давно умершего мужчины в холодильнике одной из частных квартир в Туэле, штат Юта.

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