Отрезали ребенку руки и ноги: в Британии врачей оштрафовали более чем на 40 млн евро

Британским врачам придется выплатить 39 млн фунтов стерлингов (более 44 миллионов евро) компенсации за ошибку, в результате которой ребенок потерял все четыре конечности.

Об этом сообщает издание Mirror.

По информации издания, ребенка привезли в медицинское учреждение в графстве Суррей с признаками менингита и сепсиса. Врачи дали ей парацетамол и отправили домой. Однако уже через несколько часов ребенка снова доставили в отделение неотложной помощи с диагнозом "менингококковый сепсис".

Сообщается, что у девочки развилась полиорганная недостаточность. Врачам пришлось ампутировать ей обе ноги выше колена и обе руки выше локтя.

Семья пострадавшей решила судиться с больницей, считая, что своевременная антибиотикотерапия помогла бы избежать ампутации конечностей.

Медучреждение признало ошибку, а суд в Лондоне поддержал сторону семьи. Как результат, ребенку выплатят 39 млн фунтов стерлингов компенсации.

Напомним, во Львове медики удалили 47-летнему мужчине 25-сантиметровую доброкачественную опухоль печени.

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