Отрезали ребенку руки и ноги: в Британии врачей оштрафовали более чем на 40 млн евро

Ребенка дважды доставляли в больницу.
Британским врачам придется выплатить 39 млн фунтов стерлингов (более 44 миллионов евро) компенсации за ошибку, в результате которой ребенок потерял все четыре конечности.
Об этом сообщает издание Mirror.
По информации издания, ребенка привезли в медицинское учреждение в графстве Суррей с признаками менингита и сепсиса. Врачи дали ей парацетамол и отправили домой. Однако уже через несколько часов ребенка снова доставили в отделение неотложной помощи с диагнозом "менингококковый сепсис".
Сообщается, что у девочки развилась полиорганная недостаточность. Врачам пришлось ампутировать ей обе ноги выше колена и обе руки выше локтя.
Семья пострадавшей решила судиться с больницей, считая, что своевременная антибиотикотерапия помогла бы избежать ампутации конечностей.
Медучреждение признало ошибку, а суд в Лондоне поддержал сторону семьи. Как результат, ребенку выплатят 39 млн фунтов стерлингов компенсации.
Напомним, во Львове медики удалили 47-летнему мужчине 25-сантиметровую доброкачественную опухоль печени.
Читайте также: