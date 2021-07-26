Отрицал COVID-19 и смеялся с вакцинации: от коронавируса умер 34-летний блогер

Мужчина 3 дня находился на ИВЛ, но спасти его не смогли.

В Лос-Анджелесе США от коронавируса умер 34-летний блоггер, который писал в Твиттере, что отказывается вакцинироваться. Перед этим он успел написать, что его госпитализировали.

Об этом сообщает CBS Los Angeles.

В Лос-Анджелесе COVID-19 унес жизнь 34-летнего Стивена Хармона. Мужчина отрицал существование коронавируса и насмехался с вакцинации. У него диагностировали коронавирус и пневмонию, и он был госпитализирован. Последний свой пост из своего аккаунта в Twitter он написал в среду, незадолго до того, как его интубировали.

"Я должен пройти интубацию, я борюсь с этим так сильно, как только могу, но, к сожалению, это дошло до критического выбора. Не знаю, когда я проснусь, пожалуйста, помолитесь за меня", — написал Стивен.

В своем аккаунте в Instagram Гармон выложил свои фотографии со своей больничной койки. Он написал, что у него воспаление легких, и он рискует повредить мозг из-за низкого уровня кислорода.

За три дня до смерти Хармон написал в своем твиттере: "Если у вас нет веры в то, что Бог может исцелить меня через ваш глупый аппарат искусственной вентиляции легких, тогда держите ад подальше от моей палаты интенсивной терапии, здесь нет места для страха или неверия!", — писал Стивен.

Американца подключили к аппарату искусственного дыхания 21 июля, хотя он сначала воспротивился этому. Затем он попросил подписчиков молиться за него. Стивен умер 25 июля, его блоги в соцсетях закрыты.

Напомним, что пациента, переболел COVID-19, могут развиться осложнения, причем одновременно их может быть несколько.

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