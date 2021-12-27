Отрицал COVID-19 и выступал против карантина: в Бельгии от коронавируса умер трехкратный чемпион мира по кикбоксингу

Отрицал COVID-19 и выступал против карантина: в Бельгии от коронавируса умер трехкратный чемпион мира по кикбоксингу

Спортсмен выписался из больницы и продолжил лечиться дома.

В бельгийском городе Льеже от коронавируса умер трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Фредерик Синистра. Ему был 41 год.

Об этом пишет издание Dailymail.

Фредерик Синистра скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. В больницу его госпитализировали в конце ноября. Его поместили под кислород.

“Трехкратный чемпион мира был госпитализирован в конце ноября после того, как тренер заставил его обратиться за медицинской помощью и опубликовал фотографии, на которых он лежит в постели в палате интенсивной терапии с кислородной трубкой в ​​носу”, — пишет Dailymail.

Несколько недель назад спортсмен выписался из больницы и продолжил лечиться дома. Ранее спортсмен выступал против карантинных ограничений и отрицал существование коронавируса. 15 декабря кикбоксер скончался.

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