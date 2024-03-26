Отрицание реальности и роковая зависимость от РФ: немецкие историки "разнесли" Шольца за ошибки в отношениях с Путиным

По словам историков, Шольц и СДПГ ставят под угрозу Германию и играют на руку Владимиру Путину.

Группа немецких историков во главе с Генрихом Августом Винклером (85 лет, Берлинский университет имени Гумбольдта) написала письмо руководству Социал-демократической партии Германии (SPD), в частности канцлеру Олафу Шольцу. Они обвиняют руководство партии и канцлера в серьезных ошибках в отношениях с российским диктатором Путиным.

Об этом пишет BILD, в распоряжение которого попало коллективное обращение.

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По словам историков, Шольц и СДПГ ставят под угрозу Германию и играют на руку Владимиру Путину.

"Мы с растущей обеспокоенностью наблюдаем за позицией СДПГ относительно российской агрессионной войны против Украины. Аргументы и обоснование всегда произвольны, непостоянны и часто фактически неправильны", – пишут эксперты.

В частности, историки критикуют:

Проблемы в отношениях с Францией и союзниками.

"Координация Германии со своими союзниками недостаточна. Путин рассмотрит это расхождение только как поощрение", – говорится в письме.

Красные линии Шольца.

"Когда канцлер и партийные лидеры проводят красные линии не для России, а только для Германии, они существенно ослабляют германскую политику безопасности и играют на руку России", — отмечается в обращении.

Историки предупреждают, что партия Шольца склонна к "крайне опасному отрицанию реальности". Они подчеркивают: Путин прекратит войну, только если противопоставить ему необходимую силу". А в СДПГ этого еще не поняли.

"Внутри СДПГ отсутствует честный анализ ошибок политики в отношении России последних десятилетий", — пишут они.

В частности, обращается внимание на отсутствие расследования "связей разных товарищей с российскими интересами" и "ошибочную энергополитику, приведшую Германию к роковой зависимости от Москвы".

Ранее в Германии заявили, что ядерный удар РФ по Украине, которого опасались США в 2022-м году, якобы предотвратил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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