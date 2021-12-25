Отрубил голову и выбросил ее в прорубь: в России муж из-за ревности жестоко убил жену

Дикое преступление произошло на днях в городе Алатырь.

В российской Чувашской Республике муж отрубил жене голову на почве ревности.

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Об этом сообщили в республиканском Следственном комитете.

Отмечается, что по подозрению в совершении этого преступления задержан 30-летний муж погибшей.

"Утром 22 декабря 2021 года подозреваемый, находясь вместе с супругой в квартире её матери, в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, нанес ей множество ударов топором по голове и другим частям тела. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия через короткий промежуток времени", — говорится в сообщении.

В СК добавили, что с целью сокрытия следов преступления злоумышленник отчленил голову потерпевшей, которую выбросил в прорубь.

У супругов есть двое несовершеннолетних детей, которые на момент совершения преступления находились в школе. Сейчас они находятся у бабушки. В ближайшее время следователям будет решен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.