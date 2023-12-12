Отряд смертников заехал на грузовике со взрывчаткой в военный лагерь в Пакистане

Отряд смертников из шести человек въехал на грузовике со взрывчаткой в военный лагерь на северо-западе Пакистана. По меньшей мере, шесть офицеров и еще 25 были ранены.

Об этом сообщает Reuters.

По сообщению офицера местной полиции Камаля Хана, часть здания обрушилась в результате взрыва.

По его словам, несколько боевиков также открыли огонь, и между ними и силами безопасности продолжалась стрельба, прежде чем три нападавших были убиты. В результате стрельбы несколько офицеров в тяжелом состоянии были госпитализированы.

По словам Хана, нападение произошло в городе Дера-Исмаил-Хан в провинции Хайбер-Пахтунхва, граничащей с Афганистаном. Эта провинция является прежним оплотом воинственной пакистанской группировки Талибан, также известной как Техрик-и-Талибан Пакистан или ТТП.

Вновь боевая группировка Tehreek-e-Jihad Pakistan, или TJP, считающаяся ответвлением TTP, в своем заявлении взяла на себя ответственность за нападение, заявив, что он был направлен против офицеров, находившихся в полицейском участке.

Это наибольшее количество погибших в одном нападении за последние годы, менее чем за два месяца до выборов.

Теракт произошел на фоне беспокойства по поводу проведения голосования, запланированного на 8 февраля и всплеска нападений боевиков на северо-западе и юго-западе страны.

"Попытка проникновения на пост была пресечена, что заставило террористов протаранить автомобиль со взрывчаткой", – говорится в заявлении армейцев.

Временный премьер-министр Анваар уль Хак Какар осудил нападение,

В настоящее время несколько раненых находятся в критическом состоянии, сообщил официальный представитель государственной службы спасения Айзаз Мехмуд.

Ранее сообщалось о масштабном пожаре в ТЦ в одном из крупнейших городов Пакистана – Карачи. Погибли десятки человек.

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