Отсчет идет на месяцы: европейские спецслужбы рассматривают 4 сценария ударов РФ по НАТО

Россия может испытать прочность НАТО уже через несколько месяцев / © ТСН

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Европейские спецслужбы считают, что Россия может в ближайшие месяцы попытаться проверить готовность НАТО реагировать на агрессивные действия. Среди возможных сценариев называют атаки дронами или ракетами, провокации под чужим флагом, масштабные операции влияния и даже ограниченное вторжение на территорию Североатлантического союза.

Об этом пишет The Guardian.

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Какой сценарий может выбрать Россия

Глава чешской службы безопасности BIS Михал Куделка заявил, что одним из возможных вариантов может стать небольшое вторжение на территорию соседствующей с Россией страны НАТО. Среди других сценариев он назвал провокации под чужим флагом, масштабную кампанию по влиянию и атаки беспилотниками.

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По его оценке, такое развитие событий может произойти «в течение месяцев, а не лет». В то же время Куделка подчеркнул, что европейские страны прилагают усилия, чтобы не допустить подобной эскалации.

Польский премьер Дональд Туск также предупреждал, что Россия может попытаться атаковать территорию НАТО дронами или ракетами, проверяя, насколько Альянс готов применить принцип коллективной обороны. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал эти предупреждения обоснованными.

В Балтии не видят неизбежного нападения

В то же время разведки стран Балтии оценивают ситуацию более осторожно. Глава латвийской службы госбезопасности Нормундс Межветс заявил, что в настоящее время его ведомство не видит признаков неизбежного нападения России.

По его словам, в то же время есть свидетельства подготовки Москвы к более решительным действиям в Европе. Однако пока остается непонятным, идет ли речь о конкретных планах военной эскалации или Москва просто пытается усилить страх и неопределенность в западных обществах.

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Эстонский представитель внешнеполитического ведомства Джонатан Всевайев также призвал не разгонять панику в соцсетях. Балтийские страны, которые годами предупреждали Запад об опасности со стороны России, отмечают, что чрезмерная тревожность сама по себе может работать на Кремль.

Россия усиливает диверсии в Европе

По оценкам всех трех собеседников The Guardian, российская кампания диверсий в Европе, вероятнее всего, продолжит усиливаться. Речь идет не только о случайных актах саботажа или поджогах — российские операции все чаще направляются на конкретные объекты, связанные с поддержкой Украины.

Среди потенциальных целей разведчики называют железнодорожную инфраструктуру, объекты, обеспечивающие помощь Украине, и оборонные предприятия. Отдельную тревогу вызывает рост риска того, что такие операции могут привести к жертвам среди гражданского населения.

Глава шведской военной разведки Томас Нильссон назвал важным сигналом появление вооруженного беспилотника у аэропорта Лейпцига. По его мнению, атаки, которые потенциально могут повлечь гибель людей или нанести серьезный вред критической инфраструктуре, изменяют характер угрозы.

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Чего Москва пытается добиться

Чешская разведка считает, что российская тактика направлена не только на физическое повреждение объектов. По словам Куделки, Кремль стремится давить на слабые места западных обществ, чтобы снизить поддержку Украины.

Шведская сторона также считает, что у диверсионной кампании есть несколько целей: посеять тревогу среди европейцев, создать разногласия внутри НАТО и заставить союзников тратить больше ресурсов на проверку многочисленных инцидентов.

Так возникает еще один эффект: даже если пожар, авария или техническая неисправность не связаны с Россией, спецслужбы вынуждены проверять каждый случай как потенциальную диверсию. Это само по себе увеличивает нагрузку на европейские структуры безопасности.

Действительно ли Россия готовит нападение

В настоящее время европейские разведчики не имеют единой оценки непосредственной угрозы военного нападения на НАТО. Часть чиновников говорит о возможности более серьезной провокации уже в ближайшие месяцы, тогда как в Балтии отмечают отсутствие признаков неизбежной атаки.

При этом Москва отрицает намерения нападать на НАТО. Представитель Кремля Дмитрий Песков называл такие предположения не соответствующими реальности.

Европейские спецслужбы ожидают дальнейшего усиления гибридных атак, которые балансируют на грани открытой войны — через диверсии, кибератаки, информационные операции и другие провокации. Именно то, как далеко Москва готова зайти в таких действиях и как на них будет отвечать НАТО, сейчас остается одним из главных вопросов европейской безопасности.

Напомним, планы российского диктатора по «отстранению» НАТО от границ России, похоже, снова пошли не по плану. Путин заявил, что Альянс, напротив, «разбухает и расширяется», а параллельно в очередной раз заговорил о войне и пригрозил Западу.

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