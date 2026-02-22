Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Соединенные Штаты предложили Ирану в течение 48 часов предоставить свои детальные предложения по заключению ядерной сделки. Если ответа не будет, президент Дональд Трамп может объявить о переходе от переговоров к масштабной военной операции США и Израиля против Ирана.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По словам собеседника издания, в Вашингтоне считают текущий дипломатический процесс, вероятно, последним шансом для достижения соглашения.

Американская сторона ожидает официального ответа от Тегерана, после чего в Женеве может состояться еще один раунд переговоров с Ираном в следующую пятницу, 27 февраля.

По словам американского чиновника, после получения документа стороны будут иметь возможность перейти к детальному обсуждению параметров будущего соглашения.

В Вашингтоне также допускают возможность временных договоренностей как промежуточного этапа перед заключением полноценного соглашения.

Во время предыдущих контактов представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер передали министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи позицию Вашингтона относительно полного отказа от обогащения урана на территории страны.

В то же время, в Белом доме готовы рассмотреть вариант ограниченного или символического обогащения при условии, что это исключит возможность создания ядерного оружия.

Арагчи заявил, что иранская сторона завершает подготовку собственного предложения и передаст его после согласования с политическим руководством в Тегеране.

Напомним, президент США Дональд Трамп в пятницу, 20 февраля, заявил, что Вашингтон может определиться со следующими шагами в отношении Ирана в течение следующих примерно 10 дней, в зависимости от того, будет ли достигнуто соглашение по ядерной программе.