- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 686
- Время на прочтение
- 2 мин
Отсчет пошел: США дали Ирану 48 часов на ответ — Axios
Если Тегеран предоставит свои предложения по ядерной сделке, в Женеве может состояться еще один раунд переговоров с Ираном в следующую пятницу, 27 февраля.
Соединенные Штаты предложили Ирану в течение 48 часов предоставить свои детальные предложения по заключению ядерной сделки. Если ответа не будет, президент Дональд Трамп может объявить о переходе от переговоров к масштабной военной операции США и Израиля против Ирана.
Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.
По словам собеседника издания, в Вашингтоне считают текущий дипломатический процесс, вероятно, последним шансом для достижения соглашения.
Американская сторона ожидает официального ответа от Тегерана, после чего в Женеве может состояться еще один раунд переговоров с Ираном в следующую пятницу, 27 февраля.
По словам американского чиновника, после получения документа стороны будут иметь возможность перейти к детальному обсуждению параметров будущего соглашения.
В Вашингтоне также допускают возможность временных договоренностей как промежуточного этапа перед заключением полноценного соглашения.
Во время предыдущих контактов представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер передали министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи позицию Вашингтона относительно полного отказа от обогащения урана на территории страны.
В то же время, в Белом доме готовы рассмотреть вариант ограниченного или символического обогащения при условии, что это исключит возможность создания ядерного оружия.
Арагчи заявил, что иранская сторона завершает подготовку собственного предложения и передаст его после согласования с политическим руководством в Тегеране.
Напомним, президент США Дональд Трамп в пятницу, 20 февраля, заявил, что Вашингтон может определиться со следующими шагами в отношении Ирана в течение следующих примерно 10 дней, в зависимости от того, будет ли достигнуто соглашение по ядерной программе.