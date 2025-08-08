Отсеченная рука монаха в дар Будде осталась нетленной через 46 лет

Конечность обнаружили в саду, где ее закопал монах / © Associated Press

Во Вьетнаме рука монаха Киема, отсеченная 46 лет назад как дар Будде, осталась нетленной.

Об этом сообщает Vietnam.net.

Фан Чонг Кием, известный как монах Кием, отрезал себе левую руку в 1979 году во время духовного обета преподнесения плоти.

После этого монах потерял сознание, а придя в себя, перевязал рану листьями и частью рясы. Конечность, зарытая в саду храма, была обнаружена через неделю одним из прихожан без признаков разложения.

В настоящее время часть руки хранится в хрустальной реликварии на семейном алтаре. Местные жители почитают ее как «алмазную реликвию», символизирующую духовное просветление.

Монах Кием умер в 2018 году, ему было 78 лет.

«Он учил нас жить просто и помогать другим», — вспоминает его племянник Фан Чонг Тхонг.

