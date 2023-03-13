Отсидел более 50 лет за убийство: мужчина, приговоренный к смертной казни, может выйти на свободу

Япония является единственной крупной индустриально развитой демократией, кроме США, где до сих пор приговаривают к смертной казни.

В Японии 87-летний Ивао Хакамада, которого более 50 лет назад приговорили к смертной казни за убийство своего босса, его жены и двоих их детей, теперь ожидает пересмотра дела.

Об этом сообщает BBC News со ссылкой на Amnesty International.

В 1968 году Хакамада получил смертный приговор за якобы совершенное в 1966-м убийство. 55 лет назад его обвинили в ограблении и убийстве работодателя и его семьи на фабрике по переработке сои в городе Сидзуока к западу от Токио. Их тела обнаружили зарезанными после пожара. Приговор был вынесен после признания подозреваемого.

"Бывший боксер-профессионал признался в совершении преступления после 20 дней допроса, во время которого, по его словам, его избивали. Позже он отказался от своих признаний в суде", — говорится в источнике.

Правозащитные группы обратились к японским властям с критикой по поводу вынесенных приговоров, возлагаемых на признание, которые, по их словам, полиция часто получает силой.

"В ходе повторного судебного разбирательства судьи решат, совпадает ли ДНК с пятен крови на одежде, которая, как считают, принадлежала убийце, с ДНК Хакамады. Его адвокаты утверждали, что доказательства были сфабрикованы", — отмечают в Amnesty International.

В 2014 году Хакамада был освобожден из тюрьмы и передан его дело на повторное рассмотрение в окружной суд, который признал, что следователи могли подбросить доказательства. Затем это решение упразднил высокий суд в Токио.

Но после апелляции судьи Верховного суда приказали высокому суду пересмотреть дело, что привело к решению о повторном рассмотрении дела.

"Я ждала этого дня 57 лет, и он наступил", — сказала 90-летняя сестра осужденного Хидеко.

Долгое время она не прекращала кампанию в пользу своего брата.

"Наконец-то это бремя упало с моих плеч", — добавила она.

Семья Ивао Хакамады жалуется, что после десятилетий в тюрьме у него ухудшилось психическое здоровье.

"Осуждение Хакамады основывалось на вынужденном "признании", и есть серьезные сомнения в других доказательствах, использованных против него", — заявил директор правозащитной группы в Японии Хидеаки Накагава.

Однако, если будет подана специальная апелляция, процесс повторного разбирательства может длиться годами, и адвокаты протестуют против этой системы.

Адвокаты также приветствовали это решение, но призвали прокуроров "скоро начать повторное рассмотрение дела без подачи апелляции в Верховный суд".

"Мы не можем позволить себе никаких дальнейших проволочек относительно господина Хакамады, которому уже 87 лет и страдающего психическими и физическими заболеваниями после 47 лет физических ограничений", — сказал глава Японской федерации адвокатов Мотодзи Кобаяси.

Накануне диктатор РБ Александр Лукашенко подписал закон о смертной казни для чиновников и военных за измену.

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