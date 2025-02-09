Отсоединение от российской энергосети: Зеленский прокомментировал решение стран Балтии

Президент Украины Владимир Зеленский назвал важным событием как для нашего региона, так и Европы, отсоединение от российской энергосети государств Балтии.

Об этом шла речь во время вечернего обращения президента Украины 9 февраля.

"Добрые друзья Украины, отсоединились от российской энергосети. Их энергосистемы теперь полностью синхронизированы с европейской континентальной системой", — пояснил он.

Зеленский напомнил, что Украина уже сделала так же в 2022 году.

"И сейчас Балтийские государства тоже избавились от зависимости. Москва больше не сможет использовать энергию как оружие против Балтийских государств. И также это означает, что Европа стала еще более целостной. Именно такого курса мы все в Европе должны придерживаться и дальше – все на континенте. Это касается, в частности, стран Центральной Европы – тех, кто до сих пор имеют договоры с LNG – Россией."

Он добавил, что нужно больше работать с партнерами Украины в соседних странах с Евросоюзом, в этом регионе, чтобы импортировать необходимую энергию.

"Кавказ, Ближний Восток, Северная Африка. Чем меньше будет зависимостей европейцев от России, тем скорее удастся обеспечить надежную безопасность всем в Европе. Я поздравляю наших друзей – Литву, Латвию, Эстонию с сегодняшним достижением", – сказал он.

Президент отметил важность помощи Польше. По его словам, это еще раз доказывает, что сотрудничество между союзниками – это независимость каждого.

Он также поблагодарил Евросоюз за поддержку нашего региона, общую безопасность. И в очередной раз отметил важность санкций, в частности против российского теневого флота.

"Так же вместе надо давить и на попытки России использовать свои танкеры, свой флот против нас, против всей Европы. Мы в Украине недавно расширили санкционное давление, чтобы не только танкеры из России были под санкциями, не только фирмы, на которые они зарегистрированы, но и чтобы капитаны этих судов, люди должны на войну, тоже надо. к этим санкциям в сфере энергетики", – объяснил Зеленский.

Жесткие направления: Сырский доложил о ситуации на Донбассе

Также Зеленский сообщил, что 9 февраля главком Александр Сырский доложил ему о ситуации в Донецкой области, а именно на Покровском, Времевском и других жестких направлениях.

Президент отметил чрезвычайную храбрость украинских воинов – 33-й, 225-й и 425-й отдельные штурмовые полки.

"Спасибо вам, ребята очень! И также 82-я и 95-я бригады, Курское направление, – очень эффективное уничтожение врага. Мы должны устойчиво защищать все наши позиции, чем больше нашей устойчивости на фронте, тем сильнее будет наша дипломатия, наша работа с партнерами. Спасибо каждому и каждому".

Напомним, ранее народный депутат Руслан Горбенко высказался по поводу цели врага в Донецкой области. По его словам, россияне не прекратят войну ни в 2025 году, ни в 2027-м. А в конце 2027 года Украина может потерять Донбасс, если помощь партнеров останется на таком же уровне.

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