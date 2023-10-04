Отставка Маккарти: Портников рассказал, какие на самом деле последствия это будет иметь для Украины

Одной из главных причин отставки Кевина Маккарти с должности спикера Палаты представителей стал вопрос помощи Украине.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников на своем YouTube канале.

Критика "трампистов"

Критики Кевина Маккарти из лагеря радикальных республиканцев -трампистов упрекали его прежде всего за то, что он пытался договориться с администрацией президента Соединенных Штатов Джо Байдена не только о временном бюджете, но и о продолжении финансирования Украины в этой ситуации, когда у США серьезные проблемы на границе с Мексикой.

Джо Байден/Associated Press

Самые радикальные высказывания Маккарти о помощи Украине

Сам, теперь уже бывший спикер Палаты представителей американского Конгресса, на своей пресс-конференции после отстранения от должности сравнил Владимира Путина с Адольфом Гитлером и подчеркнул, что российский вождь по отношению к Украине делает именно то, что Гитлер в 30-е годы прошлого столетия делал по отношению в Чехословакию, а затем и в Польшу.

Маккарти напомнил, что все попытки договориться с агрессором — и здесь он упомянул о печальном опыте британского премьера Невилла Чемберлена — не привели к положительным результатам. И именно поэтому призвал к дальнейшей поддержке Украины и подчеркнул, что именно так и должны поступать США. Тем более что у нынешней администрации есть печальный опыт выхода из Афганистана.

Маккарти подчеркнул, что он не собирался посылать в Украину деньги, но хотел помочь Украине с вооружением. На фоне отставки спикера это наиболее его радикальные высказывания о помощи Украине за все время его пребывания в должности.

"Настоящее фиаско"

Во время пребывания в Вашингтоне президента Украины Владимира Зеленского спикер Палаты представителей отказал ему в выступлении в Конгрессе и напомнил, что Зеленский не является ни членом Конгресса, ни президентом Соединенных Штатов, и поэтому он не понимает, почему Зеленский должен в Конгрессе выступать.

А во время встречи с украинским президентом Маккарти говорил, прежде всего, о контроле над деньгами. Но очевидно, что такой тональностью Маккарти и хотел предотвратить свою собственную отставку.

Как результат, поиск компромиссов даже не среди демократов и республиканцев, а среди умеренной и радикальной группировки в составе самой Палаты представителей США привел к настоящему фиаско.

Это фиаско произошло через несколько дней после того, как Маккарти договорился с администрацией президента Соединенных Штатов о временном бюджете на 45 дней без помощи Украины и других важных статей. Палата представителей должна заняться вопросом созданием постоянного бюджетного механизма. Всего этого сейчас не произойдет.

Поиск нового спикера

Предстоит поиск нового спикера Палаты представителей, конечно же республиканца, потому что у республиканцев хрупкое большинство в этой Палате.

Однако сразу возникает несколько вопросов. Например, какой конгрессмен согласится занять должность спикера Палаты представителей в условиях, когда очевидно, что у республиканцев нет постоянного большинства в этой Палате и что есть группа депутатов от партии, взгляды которой кардинально отличаются от взглядов всех других республиканцев в Палате представителей.

И речь идет даже не о поддержке Дональда Трампа, ведь Маккарти был сторонником бывшего президента Соединенных Штатов, просто не таким радикальным и не таким жестким, как эти 8 конгрессменов, вместе с конгрессменами-демократами высказались о недоверии спикеру.

Поиск компромиссов с администрацией президента

Также достаточно серьезным уроком является следующий факт — готовность Маккарти пойти на уступки этим радикальным республиканцам и создать специальную возможность подачи вопроса о вотуме недоверия спикеру любым членом Палаты представителей.

В предыдущих созывах Палаты такая возможность была исключена для того, чтобы дать возможность спикеру Палаты представителей доработать свой срок и была регламентирована специальными групповыми возможностями для депутатов.

Кто сейчас согласится стать спикером с соблюдением такого соглашения? Ведь будет очевидно, что и новый спикер Палаты представителей будет обречен теперь на отставку, если те или иные его шаги не понравятся какому-то конкретному депутату, поддерживаемому хотя бы маленькой частью, – достаточно, как видим, 8 голосов группы республиканцев.

А в обязанности спикера нижней палаты парламента Соединенных Штатов как раз и входит поиск компромиссов и взаимопонимания с президентской администрацией по таким вопросам, как бюджет, как финансирование государственных институтов. Потому что если такой компромисс не будет найден, это будет означать, что американское государство просто перестает функционировать как институт.

“Вопрос о принятии бюджета отодвигается на более длинный срок”

Так что остается 40 дней для того, чтобы конгрессмены согласовали новый бюджет Соединенных Штатов. Вместо этого есть абсолютно вероятность, что они будут тратить это время на поиск нового спикера Палаты представителей.

Следует напомнить, что сам Маккарти был избран в 17-м туре голосования. И это при том, что его поддерживали 99% республиканцев и сейчас продолжают поддерживать, невзирая на то, что он отказался от повторного баллотирования.

Других конгрессменов, которые имели бы такую поддержку республиканской фракции, сейчас просто не существует. Может появиться какая-то компромиссная фигура, но для этого нужно время.

Это означает, что вопрос о принятии бюджета отодвигается куда-то на более длительный срок. То есть сейчас просто некому разговаривать с администрацией Соединенных Штатов ни о самом бюджете, ни о механизмах помощи Украине, которые должны быть либо в этом бюджете прописаны, либо решены за счет специального закона или дополнительного механизма.

Можно сейчас только думать, какие механизмы видели в администрации президента США для продолжения такого финансирования. Но об этом до того момента, пока не будет избран новый спикер Палаты представителей, просто не с кем разговаривать.

К тому же нужно понимать, что любой новый спикер вряд ли будет готов к серьезным компромиссам после того, как он будет пытаться получить поддержку всей республиканской фракции — и умеренных, и радикальных ее членов.

При чем здесь Трамп?

Стоит также обратить внимание на тот факт, что бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, обладающий безоговорочным авторитетом среди республиканцев и сейчас приближающийся к возможности номинации на пост кандидата в президенты на выборах 2024 года именно от республиканской партии, не поддержал Кевина Маккарти, когда речь шла о решающем моменте для его поклонников.

Дональд Трамп/Associated Press

Он просто молчал и таким образом дал сигнал радикальным республиканцам, что они могут делать в Палате представителей американского Конгресса все, что им вздумается.

Почему? Большинство американских медиа характеризует ситуацию точным и очевидным словом – хаос, то есть словом, которое является синонимом "трампизма". По большому счету именно хаос нужен Дональду Трампу, чтобы предотвратить дальнейшее судебное преследование, а затем переизбраться на пост президента Соединенных Штатов, о чем Трамп не просто мечтает сейчас, как о какой-то сатисфакции, а что необходимо ему, чтобы предотвратить вероятное заключение.

Тема Украины, конечно, будет оставаться важной частью этой политической борьбы — не самой важной, однако одной из самых важных. А таким образом, остается только понять, какие механизмы для дальнейшего финансирования военной помощи Украине сейчас найдет администрация президента Соединенных Штатов, которая также в связи с неизбранием спикера Палаты представителей может оказаться в одной из наиболее сложных ситуаций за все время пребывания Байдена в Белом доме.

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