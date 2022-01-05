Отставка правительства Казахстана и запуск ракеты КНДР. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны на фоне массовых протестов из-за цены на газ. Читать дальше –>
- Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонные консультации с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плэтнером и дипломатическим советником лидера Франции Эммануэлем Бонном перед их визитом в Москву. Читать дальше –>
- В Республике Казахстан за нарушение общественного порядка во время протестов из-за повышения цен на газ задержали более двухсот человек. В результате беспорядков пострадали 95 сотрудников органов внутренних дел, а 37 служебных автомобилей были повреждены. Читать дальше –>
- Корейская Народно-демократическая Республика выпустила нераспознанный снаряд в сторону Японского моря. По версии береговой охраны Японии, речь идет о баллистической ракете, запрещенной резолюцией Совета Безопасности ООН. Читать дальше –>
- Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет баллотироваться на второй срок в 2022 году, однако пока не готов официально выдвинуть свою кандидатуру. Читать дальше –>