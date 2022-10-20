Отставка премьера Великобритании: кто может заменить Лиз Трасс и чего ждать Украине

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила об отставке после 45 дней в должности, что является самым коротким сроком среди глав британского правительства.

За это время Трасс успела потерять двух ключевых министров, а также доверие почти всех своих депутатов, получила шквал критики британцев, в том числе избирателей собственной партии. Причиной стала радикальная налоговая реформа, повлекшая хаос в экономике, обвалившая фунт стерлингов и не нашедшая поддержки среди британского бизнеса.

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Еще 17 октября Трасс уверяла, что намерена остаться в должности, но ей пришлось внести коррективы в свои планы. Теперь Консервативная партия должна провести новые выборы лидера, который возглавит британское правительство.

Трасс сообщила, что выборы нового премьера Британии пройдут на следующей неделе.

Мэри Элизабет "Лиз" Трасс была избрана премьер-министром Великобритании 6 сентября 2022 года. Она заменила в должности Бориса Джонсона. С 2021 года до своего назначения новой премьер-министром Лиз Трасс была министром иностранных дел.

Кто может заменить Трасс

Издание Sky News уже назвало пятерку фаворитов на должность главы правительства Великобритании. На первое место издание ставит бывшего главу Минфина Риши Сунака, который был главным конкурентом Лиз Трасс в борьбе за премьерское кресло после отставки Бориса Джонсона.

Сунак, критиковавший экономическую политику Трасс, является фаворитом и среди букмекеров. Против него могут сыграть сомнения в возможности объединить Консервативную партию, учитывая его значительную роль в отставке Джонсона.

По мнению издания, шансы возглавить британское правительство, кроме Сунака, имеют лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт, министр обороны Бен Уоллес, экс-премьер Борис Джонсон и глава МВД Суэлла Браверман.

ВВС, ссылаясь на данные букмекеров, оценивает шансы Риши Сунака возглавить британское правительство в 36%, Пенни Мордонт – 18%, Бена Уоллеса – 9%, Бориса Джонсона – 7%.

Отметим, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, известный своей поддержкой Украины, планирует бороться за пост главы правительства. Кроме того, согласно опросам, большинство консерваторов (63%) хотели бы, чтобы Джонсон вернулся.

К борьбе за власть "присоединился" даже кот Ларри – главный мышелов в резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит.

"Король попросил меня стать премьер-министром, потому что этот абсурд длится уже достаточно долго", – говорится в Twitter-аккаунте, который ведется от имени кота.

“King has asked me to become Prime Minister because этот nonsense has gone on long enough.” pic.twitter.com/eFL3fgSfVL — Larry the Cat (@Number10cat) October 20, 2022

Что говорят в Украине

В Украине внимательно следят за происходящим в Британии. После отставки Бориса Джонсона Лиз Трасс продолжила его линию на безоговорочную поддержку Украины. По ее словам, "Украина может победить, Украина должна победить и Украина победит" в освободительной войне.

Президент Владимир Зеленский во время разговора с Лиз Трасс заявлял, что рассчитывает на лидерство Великобритании в вопросе защиты украинского неба от массированных ракетных атак РФ. Кроме того, сегодня тысячи украинских военных проходят обучение в Великобритании.

Киев не спешит с официальными комментариями об изменениях в британском правительстве, но пользователи соцсетей активно обсуждают их и выражают надежду, что Борис Джонсон сможет вернуться на должность после недолгого отсутствия.

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