Отставка спикера Палаты представителей США: как относятся к Украине потенциальные преемники Маккарти

Объединение в США "Республиканцы за Украину" оценило, насколько поддерживают Украину потенциальные преемники Маккарти.

Отставка республиканца Кевина Маккарти с должности спикера Палаты представителей может сигнализировать об изменениях в Палате представителей США по поводу политики помощи Украине.

Об этом пишет Reuters.

Объединение в США "Республиканцы за Украину" оценило, насколько поддерживают Украину потенциальные преемники Маккарти. Некоторые из возможных преемников решительно выступают за помощь Киеву, другие категорически против нее.

Том Эммер, член Палаты представителей от республиканцев, получил самую высокую оценку – А.

Член Палаты представителей от республиканцев Том Эммер / Фото: Associated Press

Стив Скализ, идущий вторым номером после Маккарти в Палате представителей, получил оценку В.

Стив Скализ / Фото: Associated Press

Мэтт Гетц, который был одним из инициаторов устранения Маккарти, заявил, что поддержит Скализа.

Мэтт Гетц / Фото: Associated Press

Сам Мэтт Гетц, глава юридического комитета Палаты представителей Джим Джордан и Байрон Дональдс получили самую низкую оценку от "Республиканцев за Украину" — F.

Джим Джордан / Фото: Associated Press

Байрон Дональдс / Фото: Associated Press

В Белом доме тем временем выразили уверенность, что Соединенные Штаты в конечном счете окажут больше помощи Украине, независимо от судьбы спикерства Маккарти.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что в США продолжается оживленное обсуждение потенциальных преемников Маккарти — "от лидера большинства Скализа, следующего в партийной иерархии после спикера, до многих других имен".

Напомним, впервые в истории Соединенных Штатов палата представителей США отправила в отставку спикера. Временно Палату представителей возглавит республиканец Патрик Макгенри.

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